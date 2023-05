Nvidiaein führender Akteur in der Entwicklung von KI-Tools und -Anwendungen, hat die Einführung weiterer KI-gestützter Produkte angekündigt, darunter eine fortschrittliche KI-Supercomputerplattform. Die neue Plattform des Unternehmens, bekannt als DGX GH200, soll die Versuche von Tech-Firmen verändern, Nachfolger für den KI-Chatbot ChatGPT zu entwickeln, der große Aufmerksamkeit erregt hat.

Das Unternehmen enthüllte seine ehrgeizigen Pläne während der Computex-Messe in Taiwan. Nvidia CEO Jensen Huang stellte den DGX GH200 als bahnbrechende Neuerung für die Entwicklung künstlicher Intelligenz vor. Es wird erwartet, dass große Technologieunternehmen wie Microsoft, Meta und Googles Alphabet zu den ersten gehören werden, die sich die Leistung des KI-Supercomputers zunutze machen werden.

Neben der KI-Supercomputerplattform kündigte Nvidia einen weiteren neuen Dienst namens Nvidia ACE for Games an, der sich an die Videospielindustrie richtet. Der Dienst wird KI einsetzen, um die Entwicklung von Hintergrundcharakteren in Videospielen zu verbessern und ihnen mehr Tiefe und Persönlichkeit zu verleihen.

Darüber hinaus plant Nvidia eine Zusammenarbeit mit dem globalen Marketing- und Kommunikationsriesen WPP. Die Partnerschaft zielt darauf ab, KI- und Metaverse-Technologien zu verschmelzen und die Werbekosten zu senken. Das Unternehmen plant auch die Einführung eines neuen Netzwerks, um den Informationsfluss in Rechenzentren zu beschleunigen.

Da die KI-Technologie immer zugänglicher wird, stehen die Entwickler unter dem Druck, innovative Produkte auf den Markt zu bringen. Gleichzeitig führen führende Technologieunternehmen und Gesetzgeber weltweit Gespräche, um Regelungen zu schaffen, die Innovationen fördern, ohne sie zu behindern.

Im Mai trafen sich Führungskräfte zahlreicher Tech-Giganten, darunter Nvidia, im Weißen Haus mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris, um die potenziellen Risiken der KI anzusprechen. Die Beamten sprachen auch über die Bedeutung einer öffentlichen Bewertung von KI-Systemen.

Während Nvidia weiterhin an der Spitze der KI-Anwendungen und der Produktion leistungsstarker Chips steht, beteiligen sich auch zahlreiche andere Unternehmen an dem Wettlauf um die Nutzung dieser neuen Technologie. So kündigte Microsoft vor kurzem Pläne zur Entwicklung eines eigenen Chips an, der ChatGPT-ähnliche Anwendungen unterstützen soll.

