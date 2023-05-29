Nvidia领先的人工智能工具和应用开发公司，已经宣布推出更多的人工智能产品，包括一个先进的人工智能超级计算机平台。该公司的新平台被称为DGX GH200，它将改变科技公司开发人工智能聊天机器人ChatGPT的继任者的尝试，该平台已经获得了极大的关注。

该公司在台湾的Computex展会上透露了其雄心勃勃的计划。 Nvidia 首席执行官Jensen Huang介绍说，DGX GH200是人工智能发展的一个游戏规则的改变者。微软、Meta和谷歌的Alphabet等主要科技公司有望成为首批利用人工智能超级计算机设备的力量的公司之一。

除了人工智能超级计算机平台，Nvidia 宣布了另一项名为Nvidia ACE for Games的新服务，主要针对视频游戏行业。该服务将采用人工智能来加强视频游戏中背景人物的发展，使他们更有深度和个性。

此外，Nvidia ，计划与全球营销和传播巨头WPP合作。该伙伴关系旨在融合人工智能和元数据技术，降低广告成本。该公司还打算推出一种新的网络方案，以加快数据中心内的信息流动。

随着人工智能技术变得越来越容易获得，开发者面临着推出创新产品的压力。与此同时，全球领先的科技公司和立法者正在进行讨论，以建立促进创新而不妨碍进步的法规。

5月，来自众多科技巨头的高管，包括Nvidia ，与美国副总统卡马拉-哈里斯在白宫会面，讨论人工智能的潜在风险。官员们还谈到了对人工智能系统进行公开评估的重要性。

虽然Nvidia ，仍然处于人工智能应用和强大的芯片生产的前沿，但许多其他公司正在加入利用这一新兴技术的竞赛。例如，微软最近宣布计划开发自己的芯片，为类似ChatGPT的应用提供动力。

随着对人工智能技术的需求迅速增长，像AppMaster 这样的平台可以为寻求快速开发尖端应用的企业提供一个可行的解决方案，而不会产生高昂的成本。通过将其无代码平台与人工智能技术相结合，AppMaster ，简化了开发过程，使企业能够保持在创新的最前沿。