AI araçlarının ve uygulamalarının geliştirilmesinde lider bir oyuncu olan Nvidia, gelişmiş bir AI süper bilgisayar platformu da dahil olmak üzere daha fazla AI destekli ürünün piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Şirketin DGX GH200 olarak bilinen yeni platformu, teknoloji firmalarının haleflerini geliştirme girişimlerini, büyük ilgi gören AI chatbot ChatGPT'ye dönüştürmeye hazırlanıyor.

Şirket iddialı planlarını Tayvan'daki Computex fuarında açıkladı. Nvidia CEO'su Jensen Huang, yapay zeka gelişimi için oyunun kurallarını değiştiren DGX GH200'ü tanıttı. Microsoft, Meta ve Google's Alphabet gibi büyük teknoloji firmalarının yapay zeka süper bilgisayar ekipmanının gücünden ilk yararlananlar arasında olması bekleniyor.

Yapay zeka süper bilgisayar platformunun yanı sıra Nvidia, video oyun endüstrisini hedefleyen Nvidia ACE for Games adlı yeni bir hizmet daha duyurdu. Hizmet, video oyunlarında arka plan karakterlerinin gelişimini geliştirmek için yapay zekayı kullanacak ve onlara daha fazla derinlik ve kişilik kazandıracak.

Ayrıca Nvidia, küresel pazarlama ve iletişim devi WPP ile işbirliği yapmayı planlıyor. Ortaklık, AI ve metaverse teknolojilerini birleştirerek reklam maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor. Şirket ayrıca, veri merkezlerindeki bilgi akışını hızlandırmak için yeni bir ağ oluşturma planı sunmayı planlıyor.

AI teknolojisi giderek daha fazla erişilebilir hale geldikçe, geliştiriciler yenilikçi ürünleri öne çıkarma baskısı altındadır. Aynı zamanda, dünya çapında önde gelen teknoloji şirketleri ve yasa koyucular, ilerlemeleri engellemeden yeniliği teşvik eden düzenlemeler oluşturmak için tartışmalara giriyor.

Mayıs ayında, Nvidia da dahil olmak üzere çok sayıda teknoloji devinin yöneticileri, yapay zekanın potansiyel risklerini ele almak için ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Yetkililer ayrıca yapay zeka sistemlerinin kamu tarafından değerlendirilmesinin önemine de değindi.

Nvidia AI uygulamaları ve güçlü çip üretiminde ön saflarda yer almaya devam ederken, çok sayıda başka şirket de bu gelişen teknolojiden yararlanmak için yarışa katılıyor. Örneğin, Microsoft kısa süre önce ChatGPT benzeri uygulamalara güç sağlamak için kendi çipini geliştirmeyi planladığını duyurdu.

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