NvidiaDGX GH200, wiodący gracz w dziedzinie rozwoju narzędzi i aplikacji AI, ogłosił wprowadzenie na rynek kolejnych produktów opartych na sztucznej inteligencji, w tym zaawansowanej platformy superkomputera AI. Nowa platforma firmy, znana jako DGX GH200, ma odmienić próby firm technologicznych mające na celu opracowanie następców chatbota AI ChatGPT, który zyskał znaczną uwagę.

Firma ujawniła swoje ambitne plany podczas targów Computex na Tajwanie. Nvidia CEO Jensen Huang przedstawił DGX GH200 jako przełom w rozwoju sztucznej inteligencji. Oczekuje się, że największe firmy technologiczne, takie jak Microsoft, Meta i Google Alphabet, będą jednymi z pierwszych, które wykorzystają moc superkomputera AI.

Oprócz platformy superkomputerowej AI, Nvidia ogłosiła kolejną nową usługę o nazwie Nvidia ACE for Games, skierowaną do branży gier wideo. Usługa ta będzie wykorzystywać sztuczną inteligencję do ulepszania rozwoju postaci drugoplanowych w grach wideo, nadając im więcej głębi i osobowości.

Ponadto, Nvidia planuje współpracę z globalnym gigantem marketingu i komunikacji WPP. Partnerstwo ma na celu połączenie sztucznej inteligencji i technologii metaverse, zmniejszając koszty reklamy. Firma zamierza również wprowadzić nowy schemat sieciowy, aby przyspieszyć przepływ informacji w centrach danych.

W miarę jak technologia sztucznej inteligencji staje się coraz bardziej dostępna, deweloperzy są pod presją, aby wypuszczać innowacyjne produkty. Jednocześnie wiodące firmy technologiczne i prawodawcy na całym świecie prowadzą dyskusje w celu ustanowienia przepisów promujących innowacje bez utrudniania postępu.

W maju dyrektorzy wielu gigantów technologicznych, w tym Nvidia, spotkali się w Białym Domu z wiceprezydent USA Kamalą Harris, aby omówić potencjalne zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją. Urzędnicy poruszyli również kwestię znaczenia publicznej oceny systemów sztucznej inteligencji.

Podczas gdy Nvidia pozostaje w czołówce aplikacji AI i produkcji potężnych chipów, wiele innych firm dołącza do wyścigu o wykorzystanie tej powstającej technologii. Na przykład Microsoft ogłosił niedawno plany opracowania własnego chipu do zasilania aplikacji podobnych do ChatGPT.

