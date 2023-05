Nvidia, leader nello sviluppo di strumenti e applicazioni per l'intelligenza artificiale, ha annunciato il lancio di altri prodotti basati sull'intelligenza artificiale, tra cui una piattaforma avanzata di supercomputer per l'intelligenza artificiale. La nuova piattaforma dell'azienda, nota come DGX GH200, è destinata a trasformare i tentativi delle aziende tecnologiche di sviluppare i successori del chatbot di IA ChatGPT, che ha ottenuto una notevole attenzione.

L'azienda ha divulgato i suoi ambiziosi piani durante la fiera Computex di Taiwan. Nvidia L'amministratore delegato Jensen Huang ha presentato il DGX GH200 come un'innovazione per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Grandi aziende tecnologiche come Microsoft, Meta e Alphabet di Google dovrebbero essere tra le prime a sfruttare la potenza del supercomputer per l'intelligenza artificiale.

Oltre alla piattaforma di supercomputer AI, Nvidia ha annunciato un altro nuovo servizio chiamato Nvidia ACE for Games, destinato all'industria dei videogiochi. Il servizio impiegherà l'intelligenza artificiale per migliorare lo sviluppo dei personaggi di sfondo nei videogiochi, conferendo loro maggiore profondità e personalità.

Inoltre, Nvidia ha in programma una collaborazione con il gigante mondiale del marketing e della comunicazione WPP. La partnership mira a fondere le tecnologie dell'intelligenza artificiale e del metaverso, riducendo i costi della pubblicità. L'azienda intende anche introdurre un nuovo schema di rete per accelerare il flusso di informazioni all'interno dei data center.

Man mano che la tecnologia AI diventa sempre più accessibile, gli sviluppatori sono sotto pressione per realizzare prodotti innovativi. Allo stesso tempo, le principali aziende tecnologiche e i legislatori di tutto il mondo sono impegnati in discussioni per stabilire regolamenti che promuovano l'innovazione senza ostacolare i progressi.

A maggio, i dirigenti di numerosi colossi tecnologici, tra cui Nvidia, si sono riuniti alla Casa Bianca con il vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris per affrontare i potenziali rischi dell'IA. I funzionari hanno anche parlato dell'importanza della valutazione pubblica dei sistemi di IA.

Mentre Nvidia rimane all'avanguardia nelle applicazioni dell'IA e nella produzione di chip potenti, numerose altre aziende si stanno unendo alla corsa per sfruttare questa tecnologia emergente. Ad esempio, Microsoft ha recentemente annunciato l'intenzione di sviluppare un proprio chip per alimentare applicazioni simili a ChatGPT.

