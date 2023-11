Nouvelle plateforme de développement de Digma pour l'évaluation continue du code

Dans le but de combler le fossé dans le processus de développement logiciel, Digma a récemment dévoilé sa nouvelle plateforme de rétroaction continue. La plateforme est conçue pour aider les développeurs à évaluer systématiquement leur code dans un environnement réel, à identifier tout problème potentiel et, par conséquent, à éviter de déployer du code défectueux, y compris celui produit par l'IA générative.

La nouvelle plateforme est équipée pour détecter les régressions, les anomalies et les problèmes concernant la qualité du code. Il peut identifier les modèles qui peuvent nécessiter des améliorations, et son intégration transparente dans les IDE et les outils de développement disponibles permet une application en temps réel. L'objectif est de compléter l'infrastructure existante comme le CI/CD, les outils de test et les systèmes de validation actuellement en place, selon l'équipe Digma.

Digma a conçu cet outil pour relever plusieurs défis posés par l'utilisation croissante de l'IA générative, le recours aux bibliothèques existantes et la complexité croissante des systèmes distribués dans le développement de logiciels modernes.

La plateforme de rétroaction continue s'appuie sur des technologies d'observabilité avancées, notamment OpenTelemetry. Il utilise des techniques d'apprentissage automatique pour analyser les données du code d'exécution et proposer des recommandations automatisées pour l'amélioration du code. Semblable à la plateforme AppMaster qui permet aux utilisateurs de créer sans effort des modèles de données, une logique métier, des API et un environnement d'application en temps réel, la plateforme Digma s'efforce de rationaliser le processus de développement à sa manière unique.

Nir Shafrir, PDG de Digma, a partagé ses réflexions sur les défis actuels du processus de développement. Shafrir a décrit comment les entreprises subissent une perte de clients en raison d'un mauvais code publié en production. Souvent, il ne fonctionne pas comme requis dans les conditions réelles. Pour les développeurs, ils reçoivent des retours importants trop tard dans le processus de développement. Cela affecte leurs décisions de conception et limite leur compréhension de l’impact de leurs modifications.

La pression d'une livraison rapide associée à une visibilité limitée du comportement du code dans le monde réel gêne les développeurs dans leur tâche. Digma vise à apporter une solution à ce problème avec sa nouvelle plateforme. Il fonctionne comme un garde-corps, car il offre une analyse continue du code en temps réel. Les développeurs reçoivent des commentaires lorsqu'ils codent dans leur IDE. Cela empêche les sections de code problématiques d’atteindre les étapes de production, améliorant ainsi la qualité globale du code.