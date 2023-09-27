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Новая платформа разработчиков от Digma для непрерывной оценки кода

27, сент. 2023
Новая платформа разработчиков от Digma для непрерывной оценки кода

Стремясь преодолеть разрыв в процессе разработки программного обеспечения, Digma недавно представила свою новую платформу непрерывной обратной связи. Платформа предназначена для того, чтобы помочь разработчикам последовательно оценивать свой код в реальной среде, выявлять любые потенциальные проблемы и, следовательно, избегать развертывания дефектного кода, в том числе кода, созданного генеративным искусственным интеллектом.

Новая платформа способна обнаруживать регрессии, аномалии и проблемы, связанные с качеством кода. Он может выявлять шаблоны, которые могут потребовать улучшения, а его плавная интеграция в IDE и доступные инструменты разработчика позволяет применять приложения в режиме реального времени. По словам команды Digma, цель состоит в том, чтобы дополнить существующую инфраструктуру, такую ​​как CI/CD, инструменты тестирования и системы проверки, которые уже существуют.

Digma создала этот инструмент для решения ряда проблем, связанных с растущим использованием генеративного искусственного интеллекта, зависимостью от устаревших библиотек и растущей сложностью распределенных систем в современной разработке программного обеспечения.

Платформа непрерывной обратной связи опирается на передовые технологии наблюдения, включая OpenTelemetry. Он использует методы машинного обучения для анализа данных кода во время выполнения и предоставления автоматических рекомендаций по улучшению кода. Подобно платформе AppMaster , которая позволяет пользователям легко создавать модели данных, бизнес-логику, API и среду приложений реального времени, платформа Digma стремится оптимизировать процесс разработки своим уникальным способом.

Нир Шафрир, генеральный директор Digma, поделился своими мыслями о текущих проблемах в процессе разработки. Шафрир рассказал, как компании теряют клиентов из-за плохого кода, выпущенного в производство. Часто он не работает так, как требуется в реальных условиях. Разработчики получают важную обратную связь слишком поздно в процессе разработки. Это влияет на их проектные решения и ограничивает их понимание последствий внесенных изменений.

Напряженность, связанная с быстрой доставкой, в сочетании с ограниченной видимостью поведения кода в реальных условиях мешают разработчикам выполнять свою задачу. Digma стремится решить эту проблему с помощью своей новой платформы. Он функционирует аналогично ограждению, поскольку предлагает непрерывный анализ кода в реальном времени. Разработчики получают обратную связь по мере написания кода в своей IDE. Это предотвращает попадание проблемных участков кода на этапы производства, тем самым улучшая общее качество кода.

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