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منصة جديدة للمطورين من Digma للتقييم المستمر للتعليمات البرمجية

Sep 27, 2023
منصة جديدة للمطورين من Digma للتقييم المستمر للتعليمات البرمجية

وبهدف سد الفجوة في عملية تطوير البرمجيات، كشفت Digma مؤخرًا عن منصتها الجديدة للملاحظات المستمرة. تم تصميم النظام الأساسي لمساعدة المطورين على تقييم التعليمات البرمجية الخاصة بهم باستمرار في بيئة حية، وتحديد أي مشاكل محتملة، وبالتالي تجنب طرح التعليمات البرمجية المعيبة، بما في ذلك تلك التي ينتجها الذكاء الاصطناعي التوليدي.

تم تجهيز النظام الأساسي الجديد لاكتشاف الانحدارات والشذوذات والمشكلات المتعلقة بجودة التعليمات البرمجية. يمكنه تحديد الأنماط التي قد تتطلب التحسين، ويتيح دمجه السلس في IDEs وأدوات المطورين المتاحة التطبيق في الوقت الفعلي. الهدف هو استكمال البنية التحتية الحالية مثل CI/CD وأدوات الاختبار وأنظمة التحقق الموجودة حاليًا، وفقًا لفريق Digma.

قامت Digma ببناء هذه الأداة للتعامل مع العديد من التحديات التي يفرضها الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي التوليدي، والاعتماد على المكتبات القديمة، والتعقيد المتزايد للأنظمة الموزعة في تطوير البرامج الحديثة.

تعتمد منصة الملاحظات المستمرة على تقنيات المراقبة المتقدمة بما في ذلك OpenTelemetry. يستخدم تقنيات التعلم الآلي لتحليل بيانات كود وقت التشغيل وتقديم توصيات تلقائية لتحسين الكود. على غرار منصة AppMaster التي تتيح للمستخدمين إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات برمجة التطبيقات وبيئة التطبيقات في الوقت الفعلي دون عناء، تسعى منصة Digma إلى تبسيط عملية التطوير بطريقتها الفريدة.

شارك نير شافير، الرئيس التنفيذي لشركة Digma ، أفكاره حول التحديات الحالية في عملية التطوير. وصف شافرير كيف تعاني الشركات من فقدان العملاء بسبب سوء التعليمات البرمجية التي تم إصدارها في الإنتاج. غالبًا لا يعمل كما هو مطلوب في ظروف العالم الحقيقي. بالنسبة للمطورين، فإنهم يتلقون تعليقات مهمة في وقت متأخر جدًا من عملية التطوير. يؤثر هذا على قرارات التصميم الخاصة بهم ويحد من فهمهم لتأثير تغييراتهم.

ضغط التسليم السريع إلى جانب الرؤية المحدودة لسلوك التعليمات البرمجية في العالم الحقيقي عقبة المطورين في مهمتهم. تهدف Digma إلى توفير حل لهذه المشكلة من خلال منصتها الجديدة. وهو يعمل بشكل مشابه لحاجز الحماية، لأنه يوفر تحليلًا مستمرًا للكود في الوقت الفعلي. يتلقى المطورون التعليقات أثناء قيامهم بالترميز داخل بيئة التطوير المتكاملة (IDE) الخاصة بهم. وهذا يمنع الأجزاء الإشكالية من التعليمات البرمجية من الوصول إلى مراحل الإنتاج، وبالتالي تحسين جودة التعليمات البرمجية بشكل عام.

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