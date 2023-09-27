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Sürekli Kod Değerlendirmesi için Digma'dan Yeni Geliştirici Platformu

Eyl 27, 2023
Sürekli Kod Değerlendirmesi için Digma'dan Yeni Geliştirici Platformu

Yazılım geliştirme sürecindeki boşluğu doldurmayı hedefleyen Digma, yakın zamanda yeni Sürekli Geri Bildirim platformunu tanıttı. Platform, geliştiricilerin kodlarını canlı bir ortamda tutarlı bir şekilde değerlendirmelerine, olası sorunları tespit etmelerine ve sonuç olarak üretken yapay zeka tarafından üretilenler de dahil olmak üzere hatalı kodun yayınlanmasını önlemelerine yardımcı olmak için tasarlandı.

Yeni platform, gerilemeleri, anormallikleri ve kod kalitesiyle ilgili sorunları tespit edecek donanıma sahiptir. İyileştirme gerektirebilecek kalıpları belirleyebilir ve IDE'lere ve mevcut geliştirici araçlarına kusursuz entegrasyonu, gerçek zamanlı uygulamaya olanak tanır. Digma ekibine göre amaç, CI/CD, test araçları ve doğrulama sistemleri gibi mevcut altyapıyı tamamlamaktır.

Digma bu aracı, üretken yapay zekanın artan kullanımı, eski kitaplıklara olan bağımlılık ve modern yazılım geliştirmede dağıtılmış sistemlerin artan karmaşıklığının ortaya çıkardığı çeşitli zorluklarla başa çıkmak için geliştirdi.

Sürekli Geri Bildirim platformu, OpenTelemetry dahil gelişmiş gözlemlenebilirlik teknolojilerinden yararlanır. Çalışma zamanı kod verilerini analiz etmek ve kod geliştirme için otomatik öneriler sunmak için Makine Öğrenimi tekniklerini kullanır. Kullanıcıların zahmetsizce veri modelleri, iş mantığı, API'ler ve gerçek zamanlı uygulama ortamı oluşturmasına olanak tanıyan AppMaster platformuna benzer şekilde Digma platformu, geliştirme sürecini benzersiz bir şekilde kolaylaştırmaya çalışır.

Digma CEO'su Nir Shafrir, geliştirme sürecindeki mevcut zorluklarla ilgili düşüncelerini paylaştı. Shafrir, üretimde yayınlanan kötü kod nedeniyle işletmelerin nasıl müşteri kaybına uğradığını anlattı. Çoğu zaman gerçek dünya koşullarında gerektiği gibi performans göstermez. Geliştiriciler için önemli geri bildirimleri geliştirme sürecinde çok geç alırlar. Bu onların tasarım kararlarını etkiler ve değişikliklerin etkisine ilişkin anlayışlarını sınırlar.

Hızlı teslimat baskısı, gerçek dünyadaki kod davranışının sınırlı görünürlüğü ile birleştiğinde geliştiricilerin görevlerine engel oluyor. Digma yeni platformuyla bu soruna çözüm sunmayı hedefliyor. Sürekli gerçek zamanlı kod analizi sunduğundan korkuluklara benzer şekilde çalışır. Geliştiriciler IDE'lerinde kod yazarken geri bildirim alırlar. Bu, kodun sorunlu bölümlerinin üretim aşamalarına ulaşmasını önleyerek genel kod kalitesini artırır.

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