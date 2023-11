Nowa platforma programistyczna firmy Digma do ciągłej oceny kodu

Chcąc wypełnić lukę w procesie tworzenia oprogramowania, Digma zaprezentowała niedawno swoją nowatorską platformę Continuous Feedback. Platforma ma na celu pomóc programistom w spójnej ocenie kodu w rzeczywistym środowisku, zidentyfikowaniu potencjalnych problemów, a co za tym idzie, uniknięciu wdrażania wadliwego kodu, w tym także tego generowanego przez generatywną sztuczną inteligencję.

Nowa platforma jest wyposażona w funkcję wykrywania regresji, anomalii i problemów związanych z jakością kodu. Potrafi identyfikować wzorce, które mogą wymagać poprawy, a jego płynna integracja z IDE i dostępnymi narzędziami programistycznymi umożliwia stosowanie w czasie rzeczywistym. Według zespołu Digma celem jest uzupełnienie istniejącej infrastruktury, takiej jak CI/CD, narzędzia testowe i systemy walidacji, które są obecnie stosowane.

Digma stworzyła to narzędzie, aby stawić czoła kilku wyzwaniom wynikającym z rosnącego wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji, polegania na starszych bibliotekach i rosnącej złożoności systemów rozproszonych w tworzeniu nowoczesnego oprogramowania.

Platforma Continuous Feedback wykorzystuje zaawansowane technologie obserwowalności, w tym OpenTelemetry. Wykorzystuje techniki uczenia maszynowego do analizy danych kodu uruchomieniowego i oferuje automatyczne rekomendacje dotyczące ulepszenia kodu. Podobnie jak platforma AppMaster , która pozwala użytkownikom bez wysiłku tworzyć modele danych, logikę biznesową, interfejsy API i środowisko aplikacji w czasie rzeczywistym, platforma Digma stara się usprawnić proces programowania w swój unikalny sposób.

Nir Shafrir, dyrektor generalny Digma, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat aktualnych wyzwań w procesie rozwoju. Shafrir opisał, jak firmy tracą klientów z powodu złego kodu wydanego w fazie produkcyjnej. Często nie działa zgodnie z wymaganiami w rzeczywistych warunkach. W przypadku programistów ważne informacje zwrotne otrzymują zbyt późno w procesie tworzenia oprogramowania. Wpływa to na ich decyzje projektowe i ogranicza zrozumienie wpływu wprowadzanych zmian.

Presja szybkiej dostawy w połączeniu z ograniczoną widocznością zachowania kodu u programistów zajmujących się przeszkodami w świecie rzeczywistym w ich zadaniu. Celem Digma jest rozwiązanie tego problemu dzięki nowej platformie. Działa podobnie do poręczy, ponieważ oferuje ciągłą analizę kodu w czasie rzeczywistym. Programiści otrzymują informację zwrotną podczas kodowania w swoim środowisku IDE. Zapobiega to przedostawaniu się problematycznych sekcji kodu do etapów produkcyjnych, poprawiając w ten sposób ogólną jakość kodu.