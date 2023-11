Nova plataforma de desenvolvimento da Digma para avaliação contínua de código

Com o objetivo de preencher a lacuna no processo de desenvolvimento de software, Digma revelou recentemente sua nova plataforma de Feedback Contínuo. A plataforma foi projetada para ajudar os desenvolvedores a avaliar consistentemente seu código em um ambiente ativo, identificar quaisquer problemas potenciais e, consequentemente, evitar a implementação de código defeituoso, incluindo aquele produzido por IA generativa.

A nova plataforma está equipada para detectar regressões, anomalias e problemas relativos à qualidade do código. Ele pode identificar padrões que podem exigir melhorias, e sua integração perfeita com IDEs e ferramentas de desenvolvedor disponíveis permite aplicação em tempo real. O objetivo é complementar a infraestrutura existente como CI/CD, ferramentas de teste e sistemas de validação que estão atualmente em funcionamento, de acordo com a equipe Digma.

Digma construiu esta ferramenta para lidar com vários desafios colocados pelo uso crescente de IA generativa, pela dependência de bibliotecas legadas e pela crescente complexidade dos sistemas distribuídos no desenvolvimento de software moderno.

A plataforma Continuous Feedback baseia-se em tecnologias avançadas de observabilidade, incluindo OpenTelemetry. Ele utiliza técnicas de aprendizado de máquina para analisar dados de código em tempo de execução e oferecer recomendações automatizadas para aprimoramento de código. Semelhante à plataforma AppMaster , que permite aos usuários criar facilmente modelos de dados, lógica de negócios, APIs e um ambiente de aplicativos em tempo real, a plataforma Digma se esforça para agilizar o processo de desenvolvimento de sua maneira única.

Nir Shafrir, CEO da Digma, compartilhou suas idéias sobre os desafios atuais no processo de desenvolvimento. Shafrir descreveu como as empresas estão sofrendo perdas de clientes devido a códigos inadequados lançados em produção. Muitas vezes não funciona conforme exigido em condições do mundo real. Para os desenvolvedores, eles recebem feedback importante tarde demais no processo de desenvolvimento. Isto afecta as suas decisões de design e limita a sua compreensão do impacto das suas alterações.

A pressão da entrega rápida, juntamente com a visibilidade limitada do comportamento do código no mundo real, dificultam os desenvolvedores em suas tarefas. Digma pretende fornecer uma solução para este problema com a sua nova plataforma. Funciona de forma semelhante a um guardrail, pois oferece análise contínua de código em tempo real. Os desenvolvedores recebem feedback à medida que codificam em seu IDE. Isso evita que seções problemáticas do código cheguem aos estágios de produção, melhorando assim a qualidade geral do código.