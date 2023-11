Nieuw ontwikkelaarsplatform van Digma voor continue codebeoordeling

Met als doel de kloof in het softwareontwikkelingsproces te overbruggen, heeft Digma onlangs zijn nieuwe Continuous Feedback-platform onthuld. Het platform is ontworpen om ontwikkelaars te helpen hun code consistent te evalueren in een live omgeving, potentiële problemen te identificeren en bijgevolg te voorkomen dat defecte code wordt uitgerold, inclusief code geproduceerd door generatieve AI.

Het nieuwe platform is uitgerust om regressies, afwijkingen en problemen met de codekwaliteit te detecteren. Het kan patronen identificeren die mogelijk verbetering vereisen, en de naadloze integratie in IDE's en beschikbare ontwikkelaarstools maakt realtime toepassing mogelijk. Het doel is om de bestaande infrastructuur, zoals CI/CD, testtools en validatiesystemen die momenteel aanwezig zijn, aan te vullen, aldus het Digma team.

Digma heeft deze tool gebouwd om verschillende uitdagingen het hoofd te bieden die voortkomen uit het toenemende gebruik van generatieve AI, de afhankelijkheid van oudere bibliotheken en de escalerende complexiteit van gedistribueerde systemen in de moderne softwareontwikkeling.

Het Continuous Feedback-platform maakt gebruik van geavanceerde observatietechnologieën, waaronder OpenTelemetry. Het maakt gebruik van Machine Learning-technieken om runtime-codegegevens te analyseren en geautomatiseerde aanbevelingen te doen voor codeverbetering. Net als het AppMaster- platform waarmee gebruikers moeiteloos datamodellen, bedrijfslogica, API's en een realtime applicatieomgeving kunnen creëren, probeert het Digma -platform het ontwikkelingsproces op zijn unieke manier te stroomlijnen.

Nir Shafrir, de CEO van Digma, deelde zijn gedachten over de huidige uitdagingen in het ontwikkelingsproces. Shafrir beschreef hoe bedrijven klantenverlies lijden als gevolg van slechte code die tijdens de productie wordt vrijgegeven. Het presteert vaak niet zoals vereist in reële omstandigheden. Voor ontwikkelaars krijgen ze belangrijke feedback te laat in het ontwikkelingsproces. Dit beïnvloedt hun ontwerpbeslissingen en beperkt hun begrip van de impact van hun veranderingen.

De druk van snelle levering in combinatie met beperkte zichtbaarheid van het codegedrag in de echte wereld hindert ontwikkelaars in hun taak. Digma wil met haar nieuwe platform een ​​oplossing bieden voor dit probleem. Het functioneert vergelijkbaar met een vangrail, omdat het continue realtime codeanalyse biedt. Ontwikkelaars krijgen feedback terwijl ze coderen in hun IDE. Dit voorkomt dat problematische codegedeelten de productiefasen bereiken, waardoor de algehele codekwaliteit wordt verbeterd.