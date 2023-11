Neue Entwicklerplattform von Digma für kontinuierliche Codebewertung

Um die Lücke im Softwareentwicklungsprozess zu schließen, hat Digma kürzlich seine neuartige Continuous-Feedback-Plattform vorgestellt. Die Plattform soll Entwicklern dabei helfen, ihren Code in einer Live-Umgebung konsistent zu bewerten, potenzielle Probleme zu identifizieren und somit die Einführung fehlerhaften Codes, einschließlich des Codes, der durch generative KI erstellt wurde, zu vermeiden.

Die neue Plattform ist in der Lage, Regressionen, Anomalien und Probleme hinsichtlich der Codequalität zu erkennen. Es kann Muster identifizieren, die möglicherweise verbessert werden müssen, und seine nahtlose Integration in IDEs und verfügbare Entwicklertools ermöglicht eine Echtzeitanwendung. Das Ziel besteht laut dem Digma Team darin, die bestehende Infrastruktur wie CI/CD, Testtools und Validierungssysteme zu ergänzen, die derzeit vorhanden sind.

Digma hat dieses Tool entwickelt, um mehrere Herausforderungen zu bewältigen, die sich aus der zunehmenden Nutzung generativer KI, der Abhängigkeit von Legacy-Bibliotheken und der zunehmenden Komplexität verteilter Systeme in der modernen Softwareentwicklung ergeben.

Die Continuous-Feedback-Plattform stützt sich auf fortschrittliche Observability-Technologien, einschließlich OpenTelemetry. Es nutzt Techniken des maschinellen Lernens, um Laufzeitcodedaten zu analysieren und automatisierte Empfehlungen zur Codeverbesserung anzubieten. Ähnlich wie die AppMaster- Plattform, die es Benutzern ermöglicht, mühelos Datenmodelle, Geschäftslogik, APIs und eine Echtzeit-Anwendungsumgebung zu erstellen, ist die Digma -Plattform bestrebt, den Entwicklungsprozess auf einzigartige Weise zu rationalisieren.

Nir Shafrir, der CEO von Digma, teilte seine Gedanken über die aktuellen Herausforderungen im Entwicklungsprozess. Shafrir beschrieb, wie Unternehmen Kundenverluste erleiden, weil in der Produktion schlechter Code veröffentlicht wird. Unter realen Bedingungen erbringt es oft nicht die erforderliche Leistung. Für Entwickler erhalten sie wichtiges Feedback zu spät im Entwicklungsprozess. Dies wirkt sich auf ihre Entwurfsentscheidungen aus und schränkt ihr Verständnis für die Auswirkungen ihrer Änderungen ein.

Der Druck einer schnellen Lieferung gepaart mit der eingeschränkten Sichtbarkeit des Codeverhaltens in der realen Welt stellt für Entwickler eine Hürde bei der Bewältigung ihrer Aufgabe dar. Digma möchte mit seiner neuen Plattform eine Lösung für dieses Problem bieten. Es funktioniert ähnlich wie eine Leitplanke, da es eine kontinuierliche Echtzeit-Codeanalyse bietet. Entwickler erhalten Feedback, während sie in ihrer IDE programmieren. Dadurch wird verhindert, dass problematische Codeabschnitte in die Produktionsphase gelangen, wodurch die Gesamtqualität des Codes verbessert wird.