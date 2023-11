Nuova piattaforma per sviluppatori di Digma per la valutazione continua del codice

Con l'obiettivo di colmare il divario nel processo di sviluppo del software, Digma ha recentemente presentato la sua nuova piattaforma di feedback continuo. La piattaforma è progettata per aiutare gli sviluppatori a valutare costantemente il proprio codice in un ambiente live, identificare eventuali problemi e di conseguenza evitare di implementare codice difettoso, compreso quello prodotto dall'intelligenza artificiale generativa.

La nuova piattaforma è attrezzata per rilevare regressioni, anomalie e problemi riguardanti la qualità del codice. Può identificare modelli che potrebbero richiedere miglioramenti e la sua perfetta integrazione negli IDE e negli strumenti di sviluppo disponibili consente l'applicazione in tempo reale. Secondo il team Digma, l'obiettivo è integrare l'infrastruttura esistente come CI/CD, strumenti di test e sistemi di convalida attualmente in atto.

Digma ha creato questo strumento per affrontare diverse sfide poste dal crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa, dalla dipendenza da librerie legacy e dalla crescente complessità dei sistemi distribuiti nello sviluppo di software moderno.

La piattaforma di feedback continuo si avvale di tecnologie avanzate di osservabilità tra cui OpenTelemetry. Utilizza tecniche di machine learning per analizzare i dati del codice runtime e offrire consigli automatizzati per il miglioramento del codice. Similmente alla piattaforma AppMaster che consente agli utenti di creare facilmente modelli di dati, logica di business, API e un ambiente applicativo in tempo reale, la piattaforma Digma cerca di semplificare il processo di sviluppo in un modo unico.

Nir Shafrir, CEO di Digma, ha condiviso i suoi pensieri sulle sfide attuali nel processo di sviluppo. Shafrir ha descritto come le aziende stiano subendo la perdita di clienti a causa del codice inadeguato rilasciato in produzione. Spesso non funziona come richiesto nelle condizioni del mondo reale. Gli sviluppatori ricevono feedback importanti troppo tardi nel processo di sviluppo. Ciò influisce sulle loro decisioni di progettazione e limita la loro comprensione dell'impatto delle modifiche.

La pressione di una consegna rapida unita alla visibilità limitata del comportamento del codice nel mondo reale ostacola gli sviluppatori nel loro compito. Digma mira a fornire una soluzione a questo problema con la sua nuova piattaforma. Funziona in modo simile a un guardrail, poiché offre un'analisi continua del codice in tempo reale. Gli sviluppatori ricevono feedback mentre codificano all'interno del loro IDE. Ciò impedisce alle sezioni problematiche del codice di raggiungere le fasi di produzione, migliorando così la qualità complessiva del codice.