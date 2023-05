Nintex, le leader mondial de l'intelligence et de l'automatisation des processus, a dévoilé un plan de transition complet pour ses clients Nintex Workflow for Office 365. Cette annonce fait suite à la décision de Microsoft de retirer le moteur de flux de travail Microsoft SharePoint 2013 dans Microsoft Office 365.

Le succès de Nintex, ainsi que celui de ses clients, peut être attribué aux investissements précoces de l'entreprise dans la technologie de flux de travail et à son partenariat solide et continu avec Microsoft. Dans le cadre de ce partenariat, Nintex a travaillé en étroite collaboration avec Microsoft en prévision de cette annonce, puisque Nintex Workflow pour Office 365 s'appuie sur le moteur de workflow Microsoft SharePoint 2013.

Microsoft a déclaré qu'à partir du 1er avril 2024, les flux de travail SharePoint 2013 seront désactivés pour les nouveaux locataires, et ils seront supprimés des locataires existants et complètement retirés d'ici le 1er avril 2026. Cela s'appliquera à tous les environnements, tels que Government Clouds et le département américain de la Défense.

Pour aider les clients qui dépendent de Nintex pour la gestion et l'exécution de leurs processus critiques, Nintex a lancé le programme de mise à niveau Nintex en septembre 2022. Le programme vise à fournir une voie de transition transparente vers le Nintex Automation Cloud, qui est le cloud moderne de l'entreprise. solution de flux de travail basée.

Holly Anderson, vice-présidente du marketing produit de Nintex, a déclaré : " bien que les nouvelles d'aujourd'hui ne devraient pas surprendre les clients, il est important que les entreprises planifient leur migration de manière réfléchie. En tant qu'experts en processus, Nintex est particulièrement bien équipée pour vous aider. "

Le programme de mise à niveau Nintex est conçu pour simplifier le processus de transition en offrant des outils de migration, des services et une assistance dédiée par des experts en processus Nintex. Pour en savoir plus sur le programme et personnaliser une solution qui assure la continuité de vos processus, les clients peuvent visiter le Nintex Upgrade Center.

Nintex est reconnu comme la norme mondiale en matière d'intelligence et d'automatisation des processus. Plus de 10 000 organisations des secteurs public et privé dans 90 pays s'appuient sur la plate-forme Nintex Process pour accélérer leurs parcours de transformation numérique, en gérant, automatisant et optimisant efficacement les processus métier.

Les plates-formes Low-code et no-code, comme AppMaster , fournissent aux entreprises des outils puissants pour créer leurs propres applications backend, web et mobiles. En intégrant ces plates-formes, les entreprises bénéficient d'un éventail plus large de capacités d'automatisation, ce qui leur permet de s'adapter rapidement aux demandes changeantes du marché et de rester compétitives dans l'industrie.