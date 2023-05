A Nintex, líder global em inteligência e automação de processos, revelou um plano de transição abrangente para seus clientes do Nintex Workflow for Office 365. Este anúncio é uma resposta à decisão da Microsoft de retirar o mecanismo de fluxo de trabalho do Microsoft SharePoint 2013 no Microsoft Office 365.

O sucesso da Nintex, assim como o de seus clientes, pode ser atribuído aos primeiros investimentos da empresa em tecnologia de fluxo de trabalho e sua forte e contínua parceria com a Microsoft. Como parte dessa parceria, a Nintex trabalhou em estreita colaboração com a Microsoft em antecipação a este anúncio, já que o Nintex Workflow para Office 365 conta com o mecanismo de fluxo de trabalho do Microsoft SharePoint 2013.

A Microsoft declarou que, a partir de 1º de abril de 2024, os fluxos de trabalho do SharePoint 2013 serão desativados para novos locatários e serão removidos dos locatários existentes e completamente desativados até 1º de abril de 2026. Isso se aplicará a todos os ambientes, como nuvens governamentais e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

Para oferecer suporte aos clientes que dependem da Nintex para gerenciar e executar seus processos críticos de negócios, a Nintex lançou o Nintex Upgrade Program em setembro de 2022. solução de fluxo de trabalho baseada.

Holly Anderson, vice-presidente de marketing de produto da Nintex, afirmou: "embora as notícias de hoje não devam ser uma surpresa para os clientes, é importante que as organizações planejem cuidadosamente sua migração. Como especialistas em processos, a Nintex está equipada de maneira única para ajudar."

O Programa de atualização da Nintex foi desenvolvido para simplificar o processo de transição, oferecendo ferramentas de migração, serviços e suporte dedicado de especialistas em processos da Nintex. Para saber mais sobre o programa e adequar uma solução que garanta a continuidade de seus processos, os clientes podem visitar o Nintex Upgrade Center.

A Nintex é reconhecida como o padrão global para inteligência e automação de processos. Mais de 10.000 organizações dos setores público e privado em 90 países contam com a Nintex Process Platform para acelerar suas jornadas de transformação digital, gerenciando, automatizando e otimizando processos de negócios com eficácia.

