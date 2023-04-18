Nintex 是流程智能和自动化领域的全球领导者，已为其面向 Office 365 客户的 Nintex Workflow 制定了全面的过渡计划。此公告是对 Microsoft 决定停用 Microsoft Office 365 中的 Microsoft SharePoint 2013 工作流引擎的回应。

Nintex 及其客户的成功可归功于该公司在工作流技术方面的早期投资及其与 Microsoft 的牢固、持续的合作伙伴关系。作为该合作伙伴关系的一部分，Nintex 与 Microsoft 密切合作以期发布此公告，因为 Nintex Workflow for Office 365 依赖于 Microsoft SharePoint 2013 工作流引擎。

微软表示，从 2024 年 4 月 1 日开始，SharePoint 2013 工作流将对新租户关闭，并将从现有租户中移除，并在 2026 年 4 月 1 日前完全退役。这将适用于所有环境，例如政府云和美国国防部。

为了支持依赖 Nintex 管理和运行其关键业务流程的客户，Nintex 于 2022 年 9 月推出了 Nintex 升级计划。该计划旨在提供无缝过渡到 Nintex 自动化云的路径，这是该公司的现代云-基于工作流的解决方案。

Nintex 产品营销副总裁 Holly Anderson 表示：“虽然今天的消息不会让客户感到意外，但对于组织而言，深思熟虑地规划他们的迁移非常重要。作为流程专家，Nintex 具有独特的能力来提供帮助。”

Nintex 升级计划旨在通过提供迁移工具、服务和来自 Nintex 流程专家的专门支持来简化过渡流程。要了解有关该计划的更多信息并定制确保流程连续性的解决方案，客户可以访问 Nintex 升级中心。

Nintex 被公认为过程智能和自动化的全球标准。 90 个国家/地区的 10,000 多家公共和私营部门组织依靠 Nintex Process Platform 来加速其数字化转型之旅，有效地管理、自动化和优化业务流程。

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