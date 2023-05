Nintex, der weltweit führende Anbieter von Prozessintelligenz und -automatisierung, hat einen umfassenden Übergangsplan für seine Kunden von Nintex Workflow for Office 365 vorgestellt. Diese Ankündigung erfolgt als Reaktion auf die Entscheidung von Microsoft, die Microsoft SharePoint 2013-Workflow-Engine in Microsoft Office 365 einzustellen.

Der Erfolg von Nintex sowie seiner Kunden lässt sich auf die frühen Investitionen des Unternehmens in Workflow-Technologie und seine starke, kontinuierliche Partnerschaft mit Microsoft zurückführen. Als Teil dieser Partnerschaft hat Nintex in Erwartung dieser Ankündigung eng mit Microsoft zusammengearbeitet, da Nintex Workflow für Office 365 auf der Workflow-Engine von Microsoft SharePoint 2013 basiert.

Microsoft gab an, dass SharePoint 2013-Workflows ab dem 1. April 2024 für neue Mandanten deaktiviert und von bestehenden Mandanten entfernt und bis zum 1. April 2026 vollständig eingestellt werden. Dies gilt für alle Umgebungen wie Government Clouds und das US-Verteidigungsministerium.

Um Kunden zu unterstützen, die sich bei der Verwaltung und Ausführung ihrer geschäftskritischen Prozesse auf Nintex verlassen, hat Nintex im September 2022 das Nintex Upgrade-Programm eingeführt. Das Programm zielt darauf ab, einen nahtlosen Übergangspfad zur Nintex Automation Cloud zu bieten, der modernen, Cloud-basierten basierte Workflow-Lösung.

Holly Anderson, VP of Product Marketing bei Nintex, erklärte: „Während die heutigen Neuigkeiten die Kunden nicht überraschen sollten, ist es für Unternehmen wichtig, ihre Migration sorgfältig zu planen. Als Prozessexperten ist Nintex in einzigartiger Weise gerüstet, um zu helfen.“

Das Nintex Upgrade-Programm wurde entwickelt, um den Übergangsprozess zu vereinfachen, indem es Migrationstools, Services und engagierten Support von Nintex-Prozessexperten anbietet. Um mehr über das Programm zu erfahren und eine maßgeschneiderte Lösung zu finden, die die Kontinuität Ihrer Prozesse gewährleistet, können Kunden das Nintex Upgrade Center besuchen.

Nintex ist als globaler Standard für Prozessintelligenz und -automatisierung anerkannt. Über 10.000 Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors in 90 Ländern verlassen sich auf die Nintex Process Platform, um ihre digitale Transformation zu beschleunigen und Geschäftsprozesse effektiv zu verwalten, zu automatisieren und zu optimieren.

Low-code und no-code Plattformen wie AppMaster bieten Unternehmen leistungsstarke Tools zum Erstellen ihrer eigenen Backend-, Web- und mobilen Anwendungen. Durch die Integration dieser Plattformen erhalten Unternehmen ein breiteres Spektrum an Automatisierungsfunktionen, die es ihnen ermöglichen, sich schnell an sich ändernde Marktanforderungen anzupassen und in der Branche wettbewerbsfähig zu bleiben.