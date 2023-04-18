كشفت Nintex ، الشركة العالمية الرائدة في مجال ذكاء العمليات والأتمتة ، عن خطة انتقال شاملة لـ Nintex Workflow لعملاء Office 365. يأتي هذا الإعلان استجابةً لقرار Microsoft بإيقاف تشغيل محرك سير عمل Microsoft SharePoint 2013 في Microsoft Office 365.

يمكن أن يُعزى نجاح Nintex ، وكذلك نجاح عملائها ، إلى استثمارات الشركة المبكرة في تكنولوجيا سير العمل وشراكتها القوية والمستمرة مع Microsoft. كجزء من هذه الشراكة ، عملت Nintex عن كثب مع Microsoft تحسبًا لهذا الإعلان ، نظرًا لأن Nintex Workflow for Office 365 يعتمد على محرك سير عمل Microsoft SharePoint 2013.

صرحت Microsoft أنه اعتبارًا من 1 أبريل 2024 ، سيتم إيقاف تشغيل مهام سير عمل SharePoint 2013 للمستأجرين الجدد ، وستتم إزالتهم من المستأجرين الحاليين وإحالتهم إلى التقاعد تمامًا بحلول 1 أبريل 2026. وسينطبق هذا على جميع البيئات ، مثل السحابة الحكومية و وزارة الدفاع الأمريكية.

لدعم العملاء الذين يعتمدون على Nintex لإدارة وتشغيل عملياتهم التجارية الحرجة ، قدمت Nintex برنامج ترقية Nintex في سبتمبر 2022. ويهدف البرنامج إلى توفير مسار انتقال سلس إلى Nintex Automation Cloud ، وهو برنامج سحابي حديث للشركة. حل سير العمل القائم.

صرحت هولي أندرسون ، نائب رئيس شركة Nintex لتسويق المنتجات ، "على الرغم من أن أخبار اليوم لا ينبغي أن تكون مفاجأة للعملاء ، إلا أنه من المهم أن تخطط المؤسسات لترحيلهم بعناية. بصفتها خبراء في العمليات ، فإن Nintex مجهزة بشكل فريد للمساعدة."

تم تصميم برنامج ترقية Nintex لتبسيط عملية الانتقال من خلال تقديم أدوات الترحيل والخدمات والدعم المخصص من خبراء عمليات Nintex. لمعرفة المزيد حول البرنامج وتصميم حل يضمن استمرارية عملياتك ، يمكن للعملاء زيارة مركز ترقية Nintex.

تم التعرف على Nintex كمعيار عالمي لذكاء العمليات والأتمتة. تعتمد أكثر من 10000 مؤسسة من القطاعين العام والخاص في 90 دولة على منصة Nintex Process Platform لتسريع رحلات التحول الرقمي ، وإدارة عمليات الأعمال وأتمتتها وتحسينها بشكل فعال.

تزود الأنظمة الأساسية Low-code no-code ، مثل AppMaster ، الشركات بأدوات قوية لإنشاء الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والهاتف المحمول الخاصة بها. من خلال دمج هذه المنصات ، تكتسب الشركات نطاقًا أوسع من قدرات الأتمتة ، وتمكينها من التكيف بسرعة مع متطلبات السوق المتغيرة والحفاظ على قدرتها التنافسية في الصناعة.