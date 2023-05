Nintex, leader globale nell'intelligenza e automazione dei processi, ha rivelato un piano di transizione completo per i suoi clienti Nintex Workflow per Office 365. Questo annuncio arriva in risposta alla decisione di Microsoft di ritirare il motore del flusso di lavoro di Microsoft SharePoint 2013 in Microsoft Office 365.

Il successo di Nintex, così come quello dei suoi clienti, può essere attribuito ai primi investimenti dell'azienda nella tecnologia del flusso di lavoro e alla sua forte e continua partnership con Microsoft. Nell'ambito di tale partnership, Nintex ha lavorato a stretto contatto con Microsoft in previsione di questo annuncio, poiché Nintex Workflow per Office 365 si basa sul motore di flusso di lavoro Microsoft SharePoint 2013.

Microsoft ha dichiarato che a partire dal 1° aprile 2024, i flussi di lavoro di SharePoint 2013 verranno disattivati per i nuovi tenant e verranno rimossi dai tenant esistenti e completamente ritirati entro il 1° aprile 2026. Ciò si applicherà a tutti gli ambienti, come Government Cloud e il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

Per supportare i clienti che dipendono da Nintex per la gestione e l'esecuzione dei loro processi business-critical, Nintex ha introdotto il Nintex Upgrade Program nel settembre 2022. Il programma mira a fornire un percorso di transizione senza soluzione di continuità al Nintex Automation Cloud, che è il moderno cloud- soluzione basata sul flusso di lavoro.

Holly Anderson, vicepresidente del marketing di prodotto di Nintex, ha dichiarato: "sebbene le notizie di oggi non dovrebbero sorprendere i clienti, è importante che le organizzazioni pianifichino attentamente la loro migrazione. In qualità di esperti di processo, Nintex è attrezzata in modo unico per aiutare".

Il programma di aggiornamento Nintex è progettato per semplificare il processo di transizione offrendo strumenti di migrazione, servizi e supporto dedicato da parte degli esperti di processo Nintex. Per saperne di più sul programma e personalizzare una soluzione che garantisca continuità ai tuoi processi, i clienti possono visitare il Nintex Upgrade Center.

Nintex è riconosciuto come lo standard globale per l'intelligenza e l'automazione dei processi. Oltre 10.000 organizzazioni del settore pubblico e privato in 90 paesi si affidano alla Nintex Process Platform per accelerare i loro percorsi di trasformazione digitale, gestendo, automatizzando e ottimizzando efficacemente i processi aziendali.

Le piattaforme Low-code e no-code, come AppMaster , forniscono alle aziende potenti strumenti per creare le proprie applicazioni back-end, web e mobili. Integrando queste piattaforme, le aziende ottengono una gamma più ampia di capacità di automazione, consentendo loro di adattarsi rapidamente alle mutevoli richieste del mercato e rimanere competitive nel settore.