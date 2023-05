Nintex, de wereldleider op het gebied van procesintelligentie en -automatisering, heeft een uitgebreid transitieplan onthuld voor zijn Nintex Workflow voor Office 365-klanten. Deze aankondiging is een reactie op het besluit van Microsoft om de Microsoft SharePoint 2013-workflow-engine in Microsoft Office 365 buiten gebruik te stellen.

Het succes van Nintex, evenals dat van zijn klanten, kan worden toegeschreven aan de vroege investeringen van het bedrijf in workflowtechnologie en de sterke, voortdurende samenwerking met Microsoft. Als onderdeel van die samenwerking heeft Nintex nauw samengewerkt met Microsoft in afwachting van deze aankondiging, aangezien Nintex Workflow voor Office 365 afhankelijk is van de Microsoft SharePoint 2013-workflow-engine.

Microsoft verklaarde dat vanaf 1 april 2024 SharePoint 2013-workflows worden uitgeschakeld voor nieuwe tenants, en dat ze zullen worden verwijderd uit bestaande tenants en volledig buiten gebruik worden gesteld per 1 april 2026. Dit zal van toepassing zijn op alle omgevingen, zoals Government Clouds en het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Om klanten te ondersteunen die afhankelijk zijn van Nintex voor het beheren en uitvoeren van hun bedrijfskritische processen, heeft Nintex in september 2022 het Nintex Upgrade-programma geïntroduceerd. Het programma heeft tot doel een naadloos overgangspad te bieden naar de Nintex Automation Cloud, de moderne cloud- gebaseerde workflow-oplossing.

Holly Anderson, Nintex VP Product Marketing, verklaarde: "Hoewel het nieuws van vandaag niet als een verrassing voor klanten zou moeten komen, is het belangrijk voor organisaties om hun migratie zorgvuldig te plannen. Als procesexperts is Nintex bij uitstek toegerust om te helpen."

Het Nintex-upgradeprogramma is ontworpen om het overgangsproces te vereenvoudigen door migratietools, services en toegewijde ondersteuning van Nintex-procesexperts aan te bieden. Voor meer informatie over het programma en een oplossing op maat die de continuïteit van uw processen garandeert, kunnen klanten het Nintex Upgrade Center bezoeken.

Nintex wordt erkend als de wereldwijde standaard voor procesintelligentie en automatisering. Meer dan 10.000 organisaties in de publieke en private sector in 90 landen vertrouwen op het Nintex Process Platform om hun digitale transformatietrajecten te versnellen en bedrijfsprocessen effectief te beheren, automatiseren en optimaliseren.

