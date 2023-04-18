Süreç zekası ve otomasyonda dünya lideri olan Nintex, Office 365 müşterileri için Nintex İş Akışı için kapsamlı bir geçiş planı açıkladı. Bu duyuru, Microsoft'un Microsoft Office 365'te Microsoft SharePoint 2013 iş akışı motorunu kullanımdan kaldırma kararına yanıt olarak gelir.

Nintex'in ve müşterilerinin başarısı, şirketin iş akışı teknolojisine yaptığı erken yatırımlara ve Microsoft ile devam eden güçlü ortaklığına bağlanabilir. Office 365 için Nintex İş Akışı, Microsoft SharePoint 2013 iş akışı motoruna dayandığından, bu ortaklığın bir parçası olarak Nintex, bu duyurunun beklentisiyle Microsoft ile yakın bir şekilde çalıştı.

Microsoft, 1 Nisan 2024'ten itibaren SharePoint 2013 iş akışlarının yeni kiracılar için kapatılacağını ve bunların mevcut kiracılardan kaldırılacağını ve 1 Nisan 2026'ya kadar tamamen kullanımdan kaldırılacağını belirtti. ABD Savunma Bakanlığı.

İş açısından kritik süreçlerini yönetmek ve yürütmek için Nintex'e güvenen müşterileri desteklemek için Nintex, Eylül 2022'de Nintex Yükseltme Programını başlattı. tabanlı iş akışı çözümü.

Nintex Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Holly Anderson, "Bugünkü haberler müşteriler için sürpriz olmamalı, ancak kuruluşların geçişlerini dikkatli bir şekilde planlamaları önemlidir. Süreç uzmanları olarak Nintex, yardımcı olmak için benzersiz bir donanıma sahiptir."

Nintex Yükseltme Programı, geçiş araçları, hizmetler ve Nintex süreç uzmanlarından özel destek sunarak geçiş sürecini basitleştirmek için tasarlanmıştır. Program hakkında daha fazla bilgi edinmek ve süreçlerinizde sürekliliği sağlayan bir çözüm tasarlamak için müşteriler Nintex Yükseltme Merkezini ziyaret edebilir.

Nintex, süreç zekası ve otomasyon için küresel standart olarak kabul edilmektedir. 90 ülkede 10.000'den fazla kamu ve özel sektör kuruluşu, dijital dönüşüm yolculuklarını hızlandırmak, iş süreçlerini etkin bir şekilde yönetmek, otomatikleştirmek ve optimize etmek için Nintex Process Platform'a güveniyor.

AppMaster gibi Low-code ve no-code platformlar, işletmelere kendi arka uçlarını, web ve mobil uygulamalarını oluşturmaları için güçlü araçlar sağlar. İşletmeler, bu platformları entegre ederek, değişen pazar taleplerine hızla uyum sağlamalarını ve sektörde rekabetçi kalmalarını sağlayan daha geniş bir otomasyon yetenekleri yelpazesi kazanır.