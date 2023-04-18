Компания Nintex, мировой лидер в области интеллектуального анализа и автоматизации процессов, представила комплексный план перехода для своих клиентов Nintex Workflow для Office 365. Это объявление сделано в ответ на решение Microsoft отказаться от механизма рабочего процесса Microsoft SharePoint 2013 в Microsoft Office 365.

Успех Nintex, как и его клиентов, можно объяснить ранними инвестициями компании в технологию рабочего процесса и ее прочным и постоянным партнерством с Microsoft. В рамках этого партнерства Nintex тесно сотрудничала с Microsoft в преддверии этого объявления, поскольку Nintex Workflow для Office 365 опирается на механизм рабочего процесса Microsoft SharePoint 2013.

Microsoft заявила, что с 1 апреля 2024 г. рабочие процессы SharePoint 2013 будут отключены для новых арендаторов, они будут удалены из существующих арендаторов и полностью удалены к 1 апреля 2026 г. Это будет применяться ко всем средам, таким как государственные облака и Министерство обороны США.

Чтобы поддержать клиентов, которые используют Nintex для управления и выполнения своих критически важных бизнес-процессов, в сентябре 2022 года Nintex представила программу обновления Nintex. Цель программы — обеспечить плавный переход к Nintex Automation Cloud, современному облачному сервису компании. основанное на рабочем процессе решение.

Холли Андерсон, вице-президент Nintex по маркетингу продуктов, заявила: «Хотя сегодняшние новости не должны стать неожиданностью для клиентов, для организаций важно тщательно спланировать миграцию. Будучи экспертами в области процессов, Nintex обладает уникальными возможностями, чтобы помочь».

Программа обновления Nintex разработана для упрощения процесса перехода, предлагая инструменты миграции, услуги и специальную поддержку от экспертов по процессам Nintex. Чтобы узнать больше о программе и подобрать решение, обеспечивающее непрерывность ваших процессов, клиенты могут посетить Центр обновлений Nintex.

Nintex признан мировым стандартом в области интеллектуального управления технологическими процессами и автоматизации. Более 10 000 организаций государственного и частного секторов в 90 странах полагаются на платформу Nintex Process Platform, чтобы ускорить процесс цифровой трансформации, эффективно управлять, автоматизировать и оптимизировать бизнес-процессы.

Платформы Low-code и no-code, такие как AppMaster , предоставляют предприятиям мощные инструменты для создания собственных серверных, веб-приложений и мобильных приложений. Интегрируя эти платформы, предприятия получают более широкий спектр возможностей автоматизации, что позволяет им быстро адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка и оставаться конкурентоспособными в отрасли.