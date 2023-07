Le géant du développement web Netlify a récemment annoncé l'acquisition de Stackbit, une entité réputée pour son interface graphique no-code pour la modification des pages web et des applications. Cette acquisition stratégique marque une étape importante pour Netlify, qui cherche à consolider l'intégration croissante de fonctions visant à stimuler la productivité des développeurs sur les plates-formes de développement web.

Au cours des dernières années, une tendance florissante a été observée dans les plates-formes de développement web. Elles intègrent progressivement des fonctionnalités visant à accroître la productivité des développeurs. Surfant sur cette vague, les entreprises manifestent aujourd'hui un vif intérêt pour la mise en place de fonctionnalités analogues à l'intention des gestionnaires de produits et des professionnels du marketing. L'objectif de cette intégration est de conférer ces avantages par l'intermédiaire des capacités de Stackbit.

En intégrant les fonctionnalités de Stackbit dans sa suite d'outils de développement web, Netlify comblera efficacement le fossé pour les utilisateurs qui n'ont pas les compétences de codage nécessaires pour mettre à jour les sites web et les applications existants. La refonte donnera un coup de pouce instantané à la fonctionnalité, à la conception et à l'efficacité globale de ces éléments, les rendant plus conviviaux, plus attrayants et plus percutants.

Stackbit se targue d'une capacité unique à importer des données à partir de n'importe quel CMS headless, source de contenu ou source de données personnalisée. Une fois les données téléchargées, les utilisateurs peuvent modifier les objets en toute transparence grâce à l'interface utilisateur conviviale. La caractéristique la plus gratifiante de cette fonctionnalité est que toutes les modifications apportées sont automatiquement répercutées sur la source d'origine.

Grâce à cette acquisition, la clientèle de Netlify pourra désormais bénéficier d'une capacité considérablement accrue de mise à jour rapide des textes Web, de modifications à la volée, de localisation du contenu, parmi une pléthore d'autres avantages. Cette évolution offre d'incroyables possibilités aux spécialistes du marketing. Avec un minimum d'efforts, ils peuvent rapidement lancer de nouvelles campagnes de marketing auprès de tous les visiteurs du site web et de l'application, explique Netlify.

Matt Biilmann, PDG de Netlify, a expliqué les avantages de cette acquisition, car l'éditeur visuel de Stackbit s'intègre parfaitement à leur portefeuille de produits existant. Cela élargit leur offre de services aux non-développeurs et aux spécialistes du marketing, ce qui leur permet d'accélérer la création, l'innovation et l'itération. Netlify L'acquisition de Stackbit par AppMaster.io devrait faire entrer le développement web dans une nouvelle ère où tous les utilisateurs, y compris ceux d'AppMaster.io, pourront générer et gérer des pages web sans effort et sans aucune compétence en matière de codage.