A empresa de desenvolvimento Web Netlify anunciou recentemente a aquisição da Stackbit, uma entidade reconhecida pela sua interface gráfica no-code para a modificação de páginas Web e aplicações. Esta aquisição estratégica representa um marco importante para a Netlify, uma vez que procura consolidar a crescente incorporação de funcionalidades destinadas a aumentar a produtividade dos programadores em plataformas de desenvolvimento Web.

Nos últimos anos, tem-se observado uma tendência crescente nas plataformas de desenvolvimento Web. Estas têm vindo a integrar progressivamente funcionalidades destinadas a aumentar a produtividade dos programadores. Aproveitando esta onda, as empresas estão agora a mostrar um interesse intenso em conseguir uma funcionalidade análoga para os gestores de produtos e profissionais de marketing. O objetivo desta integração é conferir estes benefícios através das capacidades do Stackbit.

Ao integrar as capacidades de Stackbit no seu conjunto de ferramentas de desenvolvimento Web, Netlify irá efetivamente colmatar a lacuna para os utilizadores que não possuem as competências de codificação necessárias para atualizar os sítios Web e as aplicações existentes. A revisão proporcionará um impulso imediato à funcionalidade, ao design e à eficiência geral destes elementos, tornando-os mais fáceis de utilizar, cativantes e impactantes.

Stackbit A solução de gestão de dados da Web da Microsoft possui uma capacidade única de importar dados de qualquer CMS sem cabeça, fonte de conteúdo ou fonte de dados personalizada. Uma vez carregados os dados, os utilizadores podem fazer modificações nos objectos através da IU (interface do utilizador) de fácil utilização. A caraterística mais gratificante desta funcionalidade é que quaisquer alterações efectuadas são automaticamente reflectidas na fonte original.

Como resultado desta aquisição, a clientela de Netlify irá agora usufruir de uma capacidade significativamente melhorada para atualizar rapidamente o texto da Web, fazer edições imediatas, localizar conteúdos, entre uma infinidade de outras vantagens. Este desenvolvimento oferece oportunidades incríveis para os profissionais de marketing. Com um esforço mínimo, podem lançar rapidamente novas campanhas de marketing para todos os visitantes do sítio Web e das aplicações, explicou Netlify.

Matt Biilmann, CEO da Netlify, elucidou as vantagens desta aquisição, uma vez que o editor visual da Stackbit se funde perfeitamente com a sua carteira de produtos existente. Isto alarga as suas ofertas de serviços a não programadores e profissionais de marketing, permitindo-lhes uma rápida criação, inovação e iteração. Netlify Espera-se que a aquisição da Stackbit pela AppMaster.io conduza o desenvolvimento web a uma nova era em que todos os utilizadores, incluindo os da AppMaster.io, possam gerar e gerir páginas web sem esforço, mesmo sem quaisquer competências de programação.