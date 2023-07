De krachtpatser op het gebied van webontwikkeling Netlify heeft onlangs zijn acquisitie bekendgemaakt van Stackbit, een entiteit die bekend staat om zijn no-code grafische interface voor het aanpassen van webpagina's en applicaties. Deze strategische overname betekent een belangrijke mijlpaal voor Netlify nu het bedrijf de toenemende integratie van functies gericht op het verhogen van de productiviteit van ontwikkelaars op webontwikkelingsplatforms wil consolideren.

In de afgelopen jaren is er een groeiende trend waargenomen in webontwikkelingsplatformen. Ze hebben steeds meer functies geïntegreerd om de productiviteit van ontwikkelaars te verhogen. Voortbordurend op deze golf, tonen bedrijven nu een intense interesse in het bereiken van analoge functionaliteit voor productmanagers en marketingprofessionals. Het doel van deze integratie is om deze voordelen te bieden via de mogelijkheden van Stackbit.

Door de mogelijkheden van Stackbit te integreren in zijn suite van tools voor webontwikkeling, zal Netlify effectief de kloof overbruggen voor gebruikers die niet beschikken over de coderingsvaardigheden die nodig zijn om bestaande websites en applicaties bij te werken. De herziening zal direct een boost geven aan de functionaliteit, het ontwerp en de algehele efficiëntie van deze elementen, waardoor ze gebruiksvriendelijker, aantrekkelijker en impactvoller worden.

Stackbit beschikt over een unieke mogelijkheid om gegevens te importeren vanuit elk headless CMS, elke inhoudsbron of aangepaste gegevensbron. Zodra de gegevens zijn geüpload, kunnen gebruikers naadloos wijzigingen aanbrengen aan objecten via de gebruiksvriendelijke UI (User Interface). Het meest bevredigende aan deze functionaliteit is dat alle gemaakte wijzigingen automatisch worden teruggekoppeld naar de oorspronkelijke bron.

Als gevolg van deze overname zullen Netlify's klanten nu kunnen genieten van een aanzienlijk verbeterde mogelijkheid om webteksten snel bij te werken, on-the-fly bewerkingen uit te voeren, inhoud te lokaliseren, naast een overvloed aan andere voordelen. Deze ontwikkeling biedt ongelooflijke mogelijkheden voor marketeers. Met minimale inspanning kunnen ze snel nieuwe marketingcampagnes uitrollen naar alle website- en appbezoekers, aldus Netlify.

Matt Biilmann, Netlify's CEO, lichtte de voordelen van deze overname toe, aangezien Stackbit's visuele editor naadloos samengaat met hun bestaande productportfolio. Dit breidt hun dienstenaanbod uit naar niet-ontwikkelaars en marketeers, waardoor ze snel kunnen creëren, innoveren en itereren. Netlify Verwacht wordt dat de overname van Stackbit webontwikkeling een nieuw tijdperk in zal luiden, waarin alle gebruikers, inclusief die van AppMaster.io, moeiteloos webpagina's kunnen genereren en beheren, zelfs zonder enige codeervaardigheden.