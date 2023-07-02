网络开发巨头Netlify 最近透露了其对Stackbit 的收购，该实体因其no-code 网页和应用程序修改的图形界面而受到推崇。这一战略收购标志着Netlify 的一个重要里程碑，因为它寻求巩固越来越多的功能，旨在提高开发人员在网络开发平台上的生产力。

近年来，网络开发平台出现了蓬勃发展的趋势。他们一直在逐步整合各种功能以提高开发人员的生产力。乘着这股浪潮，企业现在对实现产品经理和营销人员的类似功能表现出浓厚的兴趣。这种整合的目的是通过Stackbit"的功能赋予这些好处。

通过将Stackbit 的功能整合到其网络开发工具套件中，Netlify 将有效地为那些缺乏更新现有网站和应用程序所需的编码技能的用户弥补差距。这次大修将为这些元素的功能、设计和整体效率提供即时提升，使它们更方便用户使用，更有吸引力，更有影响力。

Stackbit 拥有从任何无头CMS、内容源或自定义数据源导入数据的独特能力。一旦数据被上传，用户可以通过用户友好的UI（用户界面）无缝地对对象进行修改。这一功能最令人欣慰的特点是，所做的任何修改都会自动反映到原始来源。

作为这次收购的一个结果，Netlify 的客户现在将享受到显著增强的能力，可以快速更新网页副本，进行即时编辑，对内容进行本地化，以及大量的其他好处。这一发展为营销人员提供了难以置信的机会。他们可以通过最小的努力，迅速向所有网站和应用程序的访问者推出新的营销活动，Netlify 。

Netlify 的首席执行官Matt Biilmann阐释了这次收购的好处，因为Stackbit 的视觉编辑器与他们现有的产品组合无缝合并。这就把他们的服务范围扩大到了非开发人员和营销人员，使他们能够快速创造、创新和迭代。Netlify对Stackbit 的收购有望将网络开发带入一个新时代，任何用户，包括AppMaster.io的用户，即使没有任何编码技能，也可以毫不费力地生成和管理网页。