Web geliştirme merkezi Netlify kısa bir süre önce, web sayfaları ve uygulama değişiklikleri için no-code grafik arabirimiyle saygı duyulan bir kuruluş olan Stackbit satın almasına ışık tuttu. Bu stratejik satın alma, web geliştirme platformlarında geliştirici üretkenliğini artırmayı amaçlayan özelliklerin giderek daha fazla dahil edilmesini sağlamayı amaçlayan Netlify için önemli bir dönüm noktası anlamına geliyor.

Son yıllarda, web geliştirme platformlarında gelişen bir trend gözlemlendi. Geliştirici üretkenliğini artırmak için özellikleri kademeli olarak entegre ediyorlar. Bu dalgayı sürdüren işletmeler, artık ürün yöneticileri ve pazarlama profesyonelleri için benzer işlevsellik elde etmeye yoğun ilgi gösteriyor. Bu entegrasyonun amacı, bu avantajları Stackbit yetenekleri aracılığıyla sağlamaktır.

Netlify Stackbit yeteneklerini kendi web geliştirme araçları paketine entegre ederek, mevcut web sitelerini ve uygulamaları güncellemek için gerekli kodlama becerilerine sahip olmayan kullanıcılar için boşluğu etkili bir şekilde kapatacaktır. Revizyon, bu öğelerin işlevselliğinde, tasarımında ve genel verimliliğinde anında bir artış sağlayarak onları daha kullanıcı dostu, ilgi çekici ve etkili hale getirecek.

Stackbit herhangi bir başsız CMS'den, içerik kaynağından veya özel veri kaynağından veri içe aktarma konusunda benzersiz bir yeteneğe sahiptir. Veriler yüklendikten sonra kullanıcılar, kullanıcı dostu UI (Kullanıcı Arayüzü) aracılığıyla nesnelerde sorunsuz bir şekilde değişiklikler yapabilir. Bu işlevselliğin en sevindirici özelliği, yapılan değişikliklerin otomatik olarak orijinal kaynağa geri yansıtılmasıdır.

Bu satın almanın bir sonucu olarak, Netlify müşterileri artık web kopyasını hızlı bir şekilde güncelleme, anında düzenlemeler yapma, içeriği yerelleştirme ve diğer pek çok avantajın keyfini çıkaracak. Bu gelişme pazarlamacılar için inanılmaz fırsatlar sunuyor. Netlify, minimum çabayla tüm web sitesi ve uygulama ziyaretçilerine yeni pazarlama kampanyalarını anında sunabileceklerini açıkladı.

Netlify CEO'su Matt Biilmann, Stackbit görsel editörü mevcut ürün portföyüyle sorunsuz bir şekilde birleştiği için bu satın almanın avantajlarını açıkladı. Bu daha sonra hizmet tekliflerini geliştirici olmayanları ve pazarlamacıları da kapsayacak şekilde genişleterek onların hızla yaratma, yenilik ve yineleme yapmalarını sağlar. Netlify Stackbit satın almasının, web geliştirmeyi, AppMaster.io'dakiler de dahil olmak üzere herhangi bir kullanıcının herhangi bir kodlama becerisi olmadan bile web sayfalarını zahmetsizce oluşturabileceği ve yönetebileceği yeni bir çağa taşıması bekleniyor.