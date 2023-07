L'azienda di sviluppo web Netlify ha recentemente reso nota l'acquisizione di Stackbit, un'entità rinomata per l'interfaccia grafica no-code per la modifica di pagine web e applicazioni. Questa acquisizione strategica rappresenta un'importante pietra miliare per Netlify, che cerca di consolidare la crescente incorporazione di funzionalità volte ad aumentare la produttività degli sviluppatori sulle piattaforme di sviluppo web.

Negli ultimi anni si è osservata una tendenza crescente nelle piattaforme di sviluppo web. Esse hanno progressivamente integrato funzioni per aumentare la produttività degli sviluppatori. Cavalcando quest'onda, le aziende stanno ora mostrando un forte interesse nel realizzare funzionalità analoghe per i product manager e i professionisti del marketing. Lo scopo di questa integrazione è di conferire questi vantaggi attraverso le funzionalità di Stackbit.

Integrando le funzionalità di Stackbit nella sua suite di strumenti di sviluppo web, Netlify colmerà efficacemente il divario per gli utenti che non hanno le competenze di codifica necessarie per aggiornare i siti web e le applicazioni esistenti. La revisione fornirà un impulso immediato alla funzionalità, al design e all'efficienza complessiva di questi elementi, rendendoli più facili da usare, coinvolgenti e d'impatto.

Stackbit vanta la capacità unica di importare dati da qualsiasi CMS headless, fonte di contenuti o fonte di dati personalizzata. Una volta caricati i dati, gli utenti possono apportare modifiche agli oggetti attraverso l'interfaccia utente (UI). La caratteristica più gratificante di questa funzionalità è che tutte le modifiche apportate vengono automaticamente riportate alla fonte originale.

Grazie a questa acquisizione, la clientela di Netlify potrà ora godere di una capacità notevolmente migliorata di aggiornare rapidamente i testi web, di apportare modifiche al volo, di localizzare i contenuti e di una serie di altri vantaggi. Questo sviluppo offre incredibili opportunità agli operatori di marketing. Con uno sforzo minimo, possono lanciare rapidamente nuove campagne di marketing a tutti i visitatori del sito web e dell'app, spiega Netlify.

Matt Biilmann, CEO di Netlify, ha illustrato i vantaggi di questa acquisizione, in quanto l'editor visivo di Stackbit si fonde perfettamente con il loro portafoglio di prodotti esistenti. Questo amplia l'offerta di servizi ai non sviluppatori e ai marketer, consentendo loro di creare, innovare e iterare rapidamente. Netlify Si prevede che l'acquisizione di Stackbit porterà lo sviluppo web in una nuova era in cui tutti gli utenti, compresi quelli di AppMaster.io, potranno generare e gestire pagine web senza sforzo, anche senza alcuna competenza di codifica.