Potęga w dziedzinie tworzenia stron internetowych Netlify niedawno ujawniła swoje przejęcie Stackbit, podmiotu cenionego za swój interfejs graficzny no-code do modyfikacji stron internetowych i aplikacji. To strategiczne przejęcie oznacza ważny kamień milowy dla Netlify, ponieważ dąży do konsolidacji coraz większej liczby funkcji mających na celu zwiększenie produktywności programistów na platformach do tworzenia stron internetowych.

W ostatnich latach zaobserwowano rosnący trend na platformach do tworzenia stron internetowych. Stopniowo integrują one funkcje zwiększające produktywność programistów. Podążając za tą falą, firmy wykazują obecnie duże zainteresowanie osiągnięciem analogicznej funkcjonalności dla menedżerów produktu i specjalistów ds. marketingu. Celem tej integracji jest przyznanie tych korzyści za pośrednictwem możliwości Stackbit.

Integrując możliwości Stackbit z pakietem narzędzi do tworzenia stron internetowych, Netlify skutecznie wypełni lukę dla użytkowników, którzy nie posiadają umiejętności kodowania niezbędnych do aktualizacji istniejących stron internetowych i aplikacji. Przegląd zapewni natychmiastowy wzrost funkcjonalności, wyglądu i ogólnej wydajności tych elementów, czyniąc je bardziej przyjaznymi dla użytkownika, angażującymi i efektownymi.

Stackbit Możliwość importowania danych z dowolnego bezgłowego systemu CMS, źródła treści lub niestandardowego źródła danych. Po przesłaniu danych użytkownicy mogą płynnie wprowadzać modyfikacje obiektów za pomocą przyjaznego interfejsu użytkownika (UI). Najbardziej satysfakcjonującą cechą tej funkcjonalności jest to, że wszelkie wprowadzone zmiany są automatycznie odzwierciedlane z powrotem w oryginalnym źródle.

W wyniku tego przejęcia, klienci Netlify będą teraz mogli cieszyć się znacznie zwiększoną zdolnością do szybkiego aktualizowania kopii stron internetowych, wprowadzania zmian w locie, lokalizowania treści i wielu innych korzyści. Rozwój ten oferuje niesamowite możliwości dla marketerów. Przy minimalnym wysiłku mogą oni szybko wdrożyć nowe kampanie marketingowe dla wszystkich odwiedzających stronę internetową i aplikację, wyjaśnia Netlify.

Matt Biilmann, dyrektor generalny Netlify, wyjaśnił zalety tego przejęcia, ponieważ edytor wizualny Stackbit płynnie łączy się z istniejącym portfolio produktów. Rozszerza to ich ofertę usług dla osób niebędących programistami i marketerami, umożliwiając im szybkie tworzenie, innowacje i iterację. Netlify Oczekuje się, że przejęcie Stackbit wprowadzi tworzenie stron internetowych w nową erę, w której każdy użytkownik, w tym użytkownicy AppMaster.io, może bez wysiłku generować i zarządzać stronami internetowymi nawet bez umiejętności kodowania.