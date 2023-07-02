سلطت شركة تطوير الويب Netlify الضوء مؤخرًا على استحواذها على Stackbit ، وهو كيان يحظى بالاحترام لواجهته الرسومية no-code التعليمات البرمجية لصفحات الويب وتعديل التطبيقات. يمثل هذا الاستحواذ الاستراتيجي علامة فارقة مهمة لشركة Netlify حيث تسعى إلى تعزيز الدمج المتزايد للميزات التي تهدف إلى زيادة إنتاجية المطورين على منصات تطوير الويب.

على مدى السنوات الأخيرة ، لوحظ اتجاه متزايد في منصات تطوير الويب. لقد قاموا بشكل تدريجي بدمج الميزات لزيادة إنتاجية المطورين. من خلال الركوب على هذه الموجة ، تُظهر الشركات الآن اهتمامًا شديدًا بتحقيق وظائف مماثلة لمديري المنتجات ومحترفي التسويق. الغرض من هذا التكامل هو منح هذه الفوائد عبر قدرات Stackbit.

من خلال دمج قدرات Stackbit في مجموعة أدوات تطوير الويب الخاصة بها ، ستعمل Netlify بشكل فعال على سد الفجوة للمستخدمين الذين يفتقرون إلى مهارات التشفير اللازمة لتحديث مواقع الويب والتطبيقات الحالية. سيوفر الإصلاح دفعة فورية لوظائف هذه العناصر وتصميمها وكفاءتها بشكل عام ، مما يجعلها أكثر سهولة في الاستخدام وجاذبية وتأثيرًا.

يتمتع Stackbit بقدرة فريدة على استيراد البيانات من أي CMS مقطوعة الرأس أو مصدر محتوى أو مصدر بيانات مخصص. بمجرد تحميل البيانات ، يمكن للمستخدمين إجراء تعديلات على الكائنات بسلاسة عبر واجهة المستخدم سهلة الاستخدام (واجهة المستخدم). الميزة الأكثر إرضاءً لهذه الوظيفة هي أن أي تغييرات يتم إجراؤها تنعكس تلقائيًا على المصدر الأصلي.

كنتيجة لعملية الاستحواذ هذه ، سيستمتع عملاء Netlify الآن بقدرة محسنة بشكل كبير على تحديث نسخة الويب بسرعة ، وإجراء تعديلات سريعة ، وترجمة المحتوى ، من بين مجموعة كبيرة من الفوائد الأخرى. يوفر هذا التطور فرصًا لا تصدق للمسوقين. مع الحد الأدنى من الجهد ، يمكنهم إطلاق حملات تسويقية جديدة على الفور لجميع زوار موقع الويب والتطبيق ، كما أوضح Netlify.

أوضح مات بيلمان ، الرئيس التنفيذي لشركة Netlify ، مزايا هذا الاستحواذ ، حيث يندمج محرر Stackbit المرئي بسلاسة مع مجموعة منتجاتهم الحالية. يؤدي ذلك بعد ذلك إلى توسيع عروض خدماتهم لغير المطورين والمسوقين ، مما يمكنهم من الإبداع والابتكار والتكرار بسرعة. من المتوقع أن يؤدي استحواذ Netlify على Stackbit إلى دخول تطوير الويب إلى عصر جديد حيث يمكن لأي مستخدم ، بما في ذلك مستخدمي AppMaster.io ، إنشاء صفحات الويب وإدارتها بسهولة حتى بدون أي مهارات في البرمجة.