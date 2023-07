Das Webentwicklungsunternehmen Netlify hat vor kurzem die Übernahme von Stackbit bekannt gegeben, einem Unternehmen, das für seine grafische Schnittstelle no-code zur Modifizierung von Webseiten und Anwendungen bekannt ist. Diese strategische Übernahme stellt einen wichtigen Meilenstein für Netlify dar, da das Unternehmen die zunehmende Integration von Funktionen zur Steigerung der Produktivität von Entwicklern auf Webentwicklungsplattformen konsolidieren möchte.

In den letzten Jahren war ein zunehmender Trend bei Webentwicklungsplattformen zu beobachten. Sie haben nach und nach Funktionen integriert, um die Produktivität der Entwickler zu erhöhen. Auf dieser Welle reitend, zeigen nun auch Unternehmen großes Interesse daran, analoge Funktionen für Produktmanager und Marketingfachleute zu erhalten. Der Zweck dieser Integration besteht darin, diese Vorteile über die Funktionen von Stackbit zu vermitteln.

Durch die Integration der Funktionen von Stackbit in die Suite von Webentwicklungswerkzeugen wird Netlify die Lücke für Benutzer schließen, die nicht über die notwendigen Programmierkenntnisse verfügen, um bestehende Websites und Anwendungen zu aktualisieren. Die Überarbeitung wird die Funktionalität, das Design und die Gesamteffizienz dieser Elemente sofort verbessern und sie benutzerfreundlicher, ansprechender und eindrucksvoller machen.

Stackbit bietet die einzigartige Möglichkeit, Daten aus einem beliebigen Headless CMS, einer Inhaltsquelle oder einer benutzerdefinierten Datenquelle zu importieren. Sobald die Daten hochgeladen sind, können die Benutzer über die benutzerfreundliche UI (User Interface) nahtlos Änderungen an den Objekten vornehmen. Das Erfreulichste an dieser Funktionalität ist, dass alle vorgenommenen Änderungen automatisch in die ursprüngliche Quelle zurückgespiegelt werden.

Als Ergebnis dieser Akquisition wird die Kundschaft von Netlify nun die Möglichkeit haben, Webtexte schnell zu aktualisieren, on-the-fly Änderungen vorzunehmen, Inhalte zu lokalisieren und eine Vielzahl anderer Vorteile zu nutzen. Diese Entwicklung bietet unglaubliche Möglichkeiten für Vermarkter. Mit minimalem Aufwand können sie neue Marketing-Kampagnen sofort für alle Website- und App-Besucher einführen, erklärt Netlify.

Matt Biilmann, CEO von Netlify, erläuterte die Vorteile dieser Übernahme, da sich der visuelle Editor von Stackbit nahtlos in das bestehende Produktportfolio des Unternehmens einfügt. Dadurch wird das Serviceangebot für Nicht-Entwickler und Vermarkter erweitert und ermöglicht ihnen eine schnelle Erstellung, Innovation und Iteration. Netlify Es wird erwartet, dass die Übernahme von Stackbit die Webentwicklung in eine neue Ära führt, in der jeder Nutzer, einschließlich der Nutzer von AppMaster.io, mühelos Webseiten erstellen und verwalten kann, auch ohne Programmierkenntnisse.