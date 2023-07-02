Компания Netlify, специализирующаяся на веб-разработке, недавно сообщила о приобретении Stackbit, компании, известной своим графическим интерфейсом no-code для модификации веб-страниц и приложений. Это стратегическое приобретение знаменует собой важную веху для Netlify, поскольку компания стремится закрепить растущее внедрение функций, направленных на повышение производительности разработчиков на платформах веб-разработки.

В последние годы наблюдается тенденция к росту числа платформ для веб-разработки. Они постепенно интегрируют функции для повышения производительности разработчиков. Подхватив эту волну, компании теперь проявляют повышенный интерес к созданию аналогичных функций для менеджеров по продуктам и специалистов по маркетингу. Цель этой интеграции - предоставить эти преимущества с помощью возможностей Stackbit.

Интегрировав возможности Stackbit в свой набор инструментов для веб-разработки, Netlify эффективно устранит пробел для пользователей, не имеющих навыков кодирования, необходимых для обновления существующих веб-сайтов и приложений. Модернизация позволит мгновенно повысить функциональность, дизайн и общую эффективность этих элементов, сделав их более удобными для пользователей, привлекательными и эффективными.

Stackbit может похвастаться уникальной возможностью импортировать данные из любой безголовой CMS, источника контента или пользовательского источника данных. После загрузки данных пользователи могут легко вносить изменения в объекты с помощью удобного пользовательского интерфейса (UI). Наиболее приятной особенностью этой функциональности является то, что любые внесенные изменения автоматически отражаются в исходном источнике.

В результате этого приобретения клиенты Netlify получат возможность быстро обновлять веб-копии, вносить правки "на лету", локализовать контент, а также множество других преимуществ. Эта разработка открывает невероятные возможности для маркетологов. При минимальных усилиях они могут оперативно развернуть новые маркетинговые кампании для всех посетителей веб-сайтов и приложений", - пояснил Netlify.

Мэтт Билманн, генеральный директор Netlify, рассказал о преимуществах этого приобретения, поскольку визуальный редактор Stackbit органично вписывается в существующий портфель продуктов компании. Таким образом, компания расширяет спектр своих услуг для тех, кто не является разработчиками и маркетологами, позволяя им быстро создавать, внедрять инновации и итерации. Netlify Ожидается, что приобретение Stackbit поможет веб-разработке вступить в новую эру, когда любые пользователи, включая пользователей AppMaster.io, смогут без труда создавать и управлять веб-страницами, даже не имея навыков кодирования.