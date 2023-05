Neeva, concurrent potentiel de Google Search, a annoncé qu'il mettait fin à ses activités de moteur de recherche. La société a déclaré qu'elle se concentrait sur l'intelligence artificielle (IA) et qu'elle pourrait être rachetée par Snowflake, comme l'a rapporté The Information. Malgré la construction d'un moteur de recherche compétitif, Neeva estime que convaincre les utilisateurs de renoncer à leurs choix actuels s'est avéré être un défi plus important.

Dans un billet de blog, les cofondateurs de Neeva, Sridhar Ramaswamy et Vivek Raghunathan, ont déclaré que la construction de moteurs de recherche est une tâche difficile, mais qu'ils ont réussi à créer un concurrent solide sur le marché. L'expérience de Sridhar Ramaswamy, ancien responsable des activités publicitaires de Google, a ajouté de la crédibilité au potentiel de Neeva en matière de construction et de monétisation d'un moteur de recherche. Les cofondateurs ont souligné que le moteur de recherche de Neeva surpassait Google à certains égards, notamment en offrant une page plus attrayante sur le plan visuel et en mettant l'accent sur le contenu créé par l'homme.

Toutefois, comme l'ont indiqué Ramaswamy et Raghunathan, le principal obstacle dans le parcours de Neeva a été de persuader les utilisateurs d'adopter le moteur de recherche alternatif.

Les services de moteur de recherche de Neeva cesseront le 2 juin, après quoi l'entreprise réorientera ses activités, probablement vers la technologie basée sur le LLM et son acquisition potentielle par Snowflake. Neeva a promis de rembourser les utilisateurs pour la partie non utilisée de leurs abonnements et de supprimer toutes les données des utilisateurs. Dans leur billet de blog, les cofondateurs ont exprimé leur gratitude pour le soutien de la communauté et se sont excusés de ne pas pouvoir continuer à fournir les services du moteur de recherche.

Dans le secteur technologique actuel, qui évolue rapidement, l'adaptation aux demandes du marché et l'évolution des stratégies en temps opportun sont essentielles à la réussite de l'entreprise.