Potansiyel Google Arama rakibi Neeva, arama motoru operasyonlarını kapatacağını duyurdu. Şirket, odağını yapay zekaya (AI) kaydırdığını ve The Information tarafından bildirildiği üzere potansiyel olarak Snowflake tarafından satın alınabileceğini belirtti. Rekabetçi bir arama motoru oluşturmasına rağmen Neeva, kullanıcıları mevcut seçeneklerden vazgeçmeye ikna etmenin daha önemli bir zorluk olduğuna inanıyor.

Bir blog yazısında, Neeva'nın kurucu ortakları Sridhar Ramaswamy ve Vivek Raghunathan, arama motorları oluşturmanın zor bir iş olduğunu ancak başarılı bir şekilde pazarda güçlü bir rakip oluşturduklarını belirttiler. Ramaswamy'nin Google'ın reklamcılık işinin eski başkanı olarak edindiği deneyim, Neeva'nın bir arama motoru oluşturma ve bu motordan para kazanma potansiyeline güvenilirlik kattı. Kurucu ortaklar, Neeva'nın arama motorunun görsel olarak daha çekici bir sayfa sunma ve insan yapımı içeriği vurgulama gibi bazı yönlerden Google'ı geride bıraktığının altını çizdiler.

Ancak, Ramaswamy ve Raghunathan tarafından ifade edildiği gibi, Neeva'nın yolculuğundaki ana engel, kullanıcıları alternatif arama motorunu benimsemeye ikna etmek olmuştur. Bu zorluğun üstesinden gelmek için, AppMaster gibi no-code ve low-code platformlar, kullanıcı geri bildirimlerini daha verimli bir şekilde toplamaya ve gerekli iyileştirmeleri sağlamaya yardımcı olabilecek daha hızlı uygulama geliştirmeye olanak sağladıklarından oldukça faydalı olabilir.

Neeva'nın arama motoru hizmetleri 2 Haziran'da sona erecek ve ardından şirket odak alanını muhtemelen LLM tabanlı teknolojiye ve potansiyel olarak Snowflake tarafından satın alınmasına kaydıracak. Neeva, kullanıcılara aboneliklerinin kullanılmayan kısmı için geri ödeme yapma ve tüm kullanıcı verilerini silme sözü verdi. Kurucu ortaklar, blog gönderilerinde topluluğun desteği için şükranlarını dile getirdiler ve arama motoru hizmetlerini sunmaya devam edemedikleri için özür dilediler.

Günümüzün hızlı tempolu teknoloji endüstrisinde, pazar taleplerine ve gelişen stratejilere zamanında uyum sağlamak iş başarısı için çok önemlidir. AppMaster no-code platformu, değişen ihtiyaçlara uygun uygulamalar oluşturmak için daha uygun maliyetli ve verimli bir yol sağlayarak buna katkıda bulunabilir. Teknik borçtan kaçınırken sıfırdan uygulama oluşturma yeteneği, AppMaster'ı işletmelerin güncel ve rekabetçi kalması için ideal bir çözüm haline getirir.