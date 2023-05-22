أعلنت منافسة Google Search المحتملة ، Neeva ، أنها ستغلق عمليات محرك البحث الخاصة بها. صرحت الشركة بأنها تحول تركيزها إلى الذكاء الاصطناعي (AI) ومن المحتمل أن تحصل عليها Snowflake ، وفقًا لما أوردته The Information. على الرغم من بناء محرك بحث تنافسي ، تعتقد Neeva أن إقناع المستخدمين بالتبديل من الخيارات الحالية قد ثبت أنه يمثل تحديًا أكثر أهمية.

في إحدى المدونات ، صرح مؤسسا Neeva ، Sridhar Ramaswamy و Vivek Raghunathan ، أن بناء محركات البحث مهمة صعبة ، لكنهما نجحا في خلق منافس قوي في السوق. أضافت تجربة Ramaswamy كرئيس سابق لأعمال إعلانات Google المصداقية إلى قدرة Neeva على بناء محرك بحث واستثماره. أبرز المؤسسون المشاركون أن محرك بحث Neeva تفوق على Google في بعض الجوانب ، مثل تقديم صفحة أكثر جاذبية من الناحية المرئية والتأكيد على المحتوى الذي أنشأه الإنسان.

ومع ذلك ، كما عبر راماسوامي وراغوناثان ، فإن العقبة الرئيسية في رحلة Neeva كانت إقناع المستخدمين باعتماد محرك البحث البديل. لمواجهة هذا التحدي ، يمكن أن تكون الأنظمة الأساسية no-code ومنصات low-code مثل AppMaster مفيدة للغاية لأنها تتيح تطوير التطبيقات بشكل أسرع ، مما يساعد في جمع تعليقات المستخدمين بشكل أكثر كفاءة وإجراء التحسينات اللازمة.

ستتوقف خدمات محرك البحث في Neeva في 2 يونيو ، وبعد ذلك ستحول الشركة مجال تركيزها ، على الأرجح نحو التكنولوجيا القائمة على LLM والاستحواذ المحتمل من قبل Snowflake. وعدت Neeva برد الأموال للمستخدمين عن الجزء غير المستخدم من اشتراكاتهم وحذف جميع بيانات المستخدم. في منشور المدونة الخاص بهم ، أعرب المؤسسون المشاركون عن امتنانهم لدعم المجتمع واعتذروا عن عدم قدرتهم على الاستمرار في تقديم خدمات محرك البحث.

في صناعة التكنولوجيا سريعة الخطى اليوم ، يعد التكيف مع متطلبات السوق والاستراتيجيات المتطورة في الوقت المناسب أمرًا ضروريًا لنجاح الأعمال. يمكن لمنصة AppMaster no-code المساهمة في ذلك من خلال توفير طريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة والفعالية لبناء التطبيقات التي تناسب الاحتياجات المتغيرة. إن القدرة على إنشاء تطبيقات من البداية مع تجنب الديون التقنية تجعل AppMaster حلاً مثاليًا للشركات لتحافظ على مواكبة التطور والقدرة على المنافسة.