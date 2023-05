Potencjalny rywal Google Search, Neeva, ogłosił, że zamknie swoje operacje w wyszukiwarce. Firma oświadczyła, że koncentruje się na sztucznej inteligencji (AI) i może zostać potencjalnie przejęta przez Snowflake, jak donosi The Information. Pomimo zbudowania konkurencyjnej wyszukiwarki, Neeva uważa, że przekonanie użytkowników do zmiany obecnych wyborów okazało się większym wyzwaniem.

We wpisie na blogu współzałożyciele Neeva, Sridhar Ramaswamy i Vivek Raghunathan, stwierdzili, że budowanie wyszukiwarek jest trudnym zadaniem, ale udało im się stworzyć silnego konkurenta na rynku. Doświadczenie Ramaswamy'ego jako byłego szefa działu reklam Google dodało wiarygodności potencjałowi Neeva w zakresie budowy i monetyzacji wyszukiwarki. Współzałożyciele podkreślili, że wyszukiwarka Neeva przewyższa Google w niektórych aspektach, takich jak oferowanie bardziej atrakcyjnej wizualnie strony i podkreślanie treści tworzonych przez ludzi.

Jednak, jak stwierdzili Ramaswamy i Raghunathan, główną przeszkodą w podróży Neeva było przekonanie użytkowników do przyjęcia alternatywnej wyszukiwarki. Aby sprostać temu wyzwaniu, platformy no-code i low-code, takie jak AppMaster, mogą być bardzo korzystne, ponieważ umożliwiają szybszy rozwój aplikacji, co może pomóc w skuteczniejszym gromadzeniu opinii użytkowników i wprowadzaniu niezbędnych ulepszeń.

Usługi wyszukiwarki Neeva zakończą się 2 czerwca, po czym firma przeniesie swój obszar zainteresowania, prawdopodobnie w kierunku technologii opartej na LLM i potencjalnego przejęcia przez Snowflake. Neeva obiecała zwrócić użytkownikom pieniądze za niewykorzystaną część ich subskrypcji i usunąć wszystkie dane użytkowników. W swoim wpisie na blogu współzałożyciele wyrazili wdzięczność za wsparcie społeczności i przeprosili za brak możliwości dalszego świadczenia usług wyszukiwarki.

W dzisiejszej szybko rozwijającej się branży technologicznej dostosowanie się do wymagań rynku i ewoluujących strategii w odpowiednim czasie ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu biznesowego. AppMaster Platforma no-code może się do tego przyczynić, zapewniając bardziej opłacalny i wydajny sposób tworzenia aplikacji, które odpowiadają zmieniającym się potrzebom. Zdolność do generowania aplikacji od podstaw przy jednoczesnym unikaniu długu technicznego sprawia, że AppMaster jest idealnym rozwiązaniem dla firm, aby pozostać aktualnym i konkurencyjnym.