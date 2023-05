Neeva, potenziale rivale di Google Search, ha annunciato la chiusura delle attività del suo motore di ricerca. L'azienda ha dichiarato di volersi concentrare sull'intelligenza artificiale (AI) e di poter essere acquisita da Snowflake, come riportato da The Information. Nonostante la costruzione di un motore di ricerca competitivo, Neeva ritiene che convincere gli utenti a passare dalle scelte attuali si sia rivelata una sfida più significativa.

In un post sul blog, i cofondatori di Neeva, Sridhar Ramaswamy e Vivek Raghunathan, hanno dichiarato che costruire motori di ricerca è un compito difficile, ma sono riusciti a creare un forte concorrente sul mercato. L'esperienza di Ramaswamy, ex responsabile del settore pubblicitario di Google, ha aggiunto credibilità al potenziale di Neeva nel costruire e monetizzare un motore di ricerca. I cofondatori hanno sottolineato che il motore di ricerca di Neeva ha superato Google in alcuni aspetti, come l'offerta di una pagina visivamente più accattivante e l'enfasi sui contenuti creati dall'uomo.

I servizi del motore di ricerca di Neeva cesseranno il 2 giugno, dopodiché l'azienda sposterà la propria area di interesse, probabilmente verso la tecnologia basata su LLM e la sua potenziale acquisizione da parte di Snowflake. Neeva ha promesso di rimborsare gli utenti per la parte non utilizzata dei loro abbonamenti e di cancellare tutti i dati degli utenti. Nel loro post sul blog, i co-fondatori hanno espresso la loro gratitudine per il supporto della comunità e si sono scusati per non poter continuare a fornire i servizi del motore di ricerca.

