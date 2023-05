A Neeva, potencial rival do Google Search, anunciou que vai encerrar as operações do seu motor de busca. A empresa declarou que está a mudar o seu enfoque para a inteligência artificial (IA) e que poderá ser adquirida pela Snowflake, conforme noticiado pelo The Information. Apesar de ter criado um motor de busca competitivo, a Neeva acredita que convencer os utilizadores a mudar das escolhas actuais provou ser um desafio mais significativo.

Numa publicação no blogue, os co-fundadores da Neeva, Sridhar Ramaswamy e Vivek Raghunathan, afirmaram que a construção de motores de pesquisa é uma tarefa difícil, mas que conseguiram criar um forte concorrente no mercado. A experiência de Ramaswamy, antigo director da área de publicidade da Google, deu credibilidade ao potencial da Neeva para criar e rentabilizar um motor de pesquisa. Os co-fundadores sublinharam que o motor de pesquisa da Neeva ultrapassou o Google em alguns aspectos, como a oferta de uma página visualmente mais apelativa e a ênfase no conteúdo criado por humanos.

No entanto, tal como afirmaram Ramaswamy e Raghunathan, o principal obstáculo no percurso da Neeva foi persuadir os utilizadores a adoptar o motor de busca alternativo. Para enfrentar este desafio, as plataformas no-code e low-code, como a AppMaster, podem ser altamente benéficas, uma vez que permitem um desenvolvimento mais rápido das aplicações, o que pode ajudar a recolher o feedback dos utilizadores de forma mais eficiente e a introduzir as melhorias necessárias.

Os serviços do motor de busca da Neeva cessarão a 2 de Junho, após o que a empresa mudará a sua área de concentração, provavelmente para a tecnologia baseada em LLM e a sua potencial aquisição pela Snowflake. A Neeva prometeu reembolsar os utilizadores pela parte não utilizada das suas subscrições e apagar todos os dados dos utilizadores. Na sua publicação no blogue, os co-fundadores expressaram a sua gratidão pelo apoio da comunidade e pediram desculpa por não poderem continuar a fornecer os serviços do motor de busca.

Na actual indústria tecnológica de ritmo acelerado, a adaptação às exigências do mercado e a evolução das estratégias em tempo útil são essenciais para o sucesso das empresas. AppMaster A plataforma no-code da Microsoft pode contribuir para isso, fornecendo uma forma mais económica e eficiente de criar aplicações que se adaptem a necessidades variáveis. A capacidade de criar aplicações a partir do zero, evitando dívidas técnicas, faz do AppMaster a solução ideal para as empresas se manterem actualizadas e competitivas.