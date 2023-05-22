Потенциальный конкурент Google Search, компания Neeva, объявила о сворачивании своей поисковой деятельности. Компания заявила, что переключает свое внимание на искусственный интеллект (ИИ) и может быть приобретена компанией Snowflake, как сообщает The Information. Несмотря на создание конкурентоспособной поисковой системы, Neeva считает, что убедить пользователей перейти от текущего выбора оказалось более сложной задачей.

В своем блоге соучредители Neeva Шридхар Рамасвами и Вивек Рагхунатан заявили, что создание поисковых систем - сложная задача, но они успешно создали сильного соперника на рынке. Опыт Рамасвами как бывшего главы рекламного бизнеса Google добавил доверия к потенциалу Neeva в создании и монетизации поисковой системы. Соучредители подчеркнули, что поисковая система Neeva превосходит Google в некоторых аспектах, таких как предложение более визуально привлекательной страницы и акцент на контенте, созданном человеком.

Однако, по словам Рамасвами и Рагхунатана, главным препятствием на пути Neeva было убедить пользователей принять альтернативную поисковую систему. Для решения этой задачи платформы no-code и low-code, такие как AppMaster, могут оказаться весьма полезными, поскольку они позволяют ускорить разработку приложений, что поможет более эффективно собирать отзывы пользователей и вносить необходимые улучшения.

Услуги поисковой системы Neeva будут прекращены 2 июня, после чего компания сместит фокус своего внимания, вероятно, в сторону технологии LLM и ее возможного приобретения компанией Snowflake. Neeva пообещала вернуть пользователям деньги за неиспользованную часть их подписки и удалить все пользовательские данные. В своем блоге соучредители компании выразили благодарность за поддержку сообщества и извинились за то, что не могут продолжать предоставлять услуги поисковой системы.

В сегодняшней быстро меняющейся технологической индустрии адаптация к требованиям рынка и своевременное изменение стратегий является залогом успеха бизнеса. AppMaster Платформа no-code может способствовать этому, предоставляя более экономичный и эффективный способ создания приложений, отвечающих меняющимся потребностям. Возможность создавать приложения с нуля, избегая при этом технической задолженности, делает AppMaster идеальным решением для бизнеса, позволяющим оставаться современным и конкурентоспособным.