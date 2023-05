Der potenzielle Google-Suchkonkurrent Neeva hat angekündigt, dass er seine Suchmaschinentätigkeit einstellen wird. Das Unternehmen hat erklärt, dass es seinen Fokus auf künstliche Intelligenz (AI) verlagert und möglicherweise von Snowflake übernommen wird, wie The Information berichtet. Trotz des Aufbaus einer wettbewerbsfähigen Suchmaschine ist Neeva der Ansicht, dass es eine größere Herausforderung ist, die Nutzer davon zu überzeugen, von ihren derzeitigen Angeboten zu wechseln.

In einem Blog-Beitrag erklärten die Neeva-Mitbegründer Sridhar Ramaswamy und Vivek Raghunathan, dass die Entwicklung von Suchmaschinen eine schwierige Aufgabe sei, sie aber erfolgreich einen starken Konkurrenten auf dem Markt geschaffen hätten. Ramaswamys Erfahrung als ehemaliger Leiter des Anzeigengeschäfts von Google verlieh Neeva zusätzliche Glaubwürdigkeit in Bezug auf den Aufbau und die Monetarisierung einer Suchmaschine. Die Mitbegründer betonten, dass die Suchmaschine von Neeva Google in einigen Aspekten übertrifft, z. B. durch das Angebot einer optisch ansprechenderen Seite und die Betonung des von Menschen erstellten Inhalts.

Wie Ramaswamy und Raghunathan betonten, bestand die größte Hürde auf dem Weg zu Neeva jedoch darin, die Nutzer davon zu überzeugen, die alternative Suchmaschine anzunehmen.

Die Suchmaschinendienste von Neeva werden am 2. Juni eingestellt, woraufhin das Unternehmen seinen Schwerpunkt verlagern wird, wahrscheinlich auf LLM-basierte Technologie und seine mögliche Übernahme durch Snowflake. Neeva hat versprochen, den Nutzern den ungenutzten Teil ihrer Abonnements zu erstatten und alle Nutzerdaten zu löschen. In ihrem Blogbeitrag bedankten sich die Mitbegründer für die Unterstützung der Community und entschuldigten sich dafür, dass sie die Suchmaschinendienste nicht weiter anbieten können.

In der heutigen schnelllebigen Technologiebranche ist die rechtzeitige Anpassung an die Marktanforderungen und die Entwicklung von Strategien für den geschäftlichen Erfolg unerlässlich.