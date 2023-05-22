潜在的谷歌搜索竞争对手Neeva宣布，它将关闭其搜索引擎业务。据The Information报道，该公司表示，它正在将重点转向人工智能（AI），并有可能被Snowflake收购。尽管建立了一个有竞争力的搜索引擎，但Neeva认为，说服用户从目前的选择中转换过来已经被证明是一个更重大的挑战。

在一篇博文中，Neeva的联合创始人Sridhar Ramaswamy和Vivek Raghunathan表示，建立搜索引擎是一项艰难的任务，但他们成功地在市场上创造了一个强有力的竞争者。Ramaswamy作为谷歌广告业务的前负责人，他的经验为Neeva建立搜索引擎并实现盈利的潜力增加了可信度。联合创始人强调，Neeva的搜索引擎在某些方面超过了谷歌，如提供更具视觉吸引力的页面和强调人类创造的内容。

然而，正如Ramaswamy和Raghunathan所表达的那样，Neeva旅程中的主要障碍是说服用户采用这个替代搜索引擎。为了应对这一挑战，no-code 和low-code 平台（如AppMaster ）可以大有裨益，因为它们可以实现更快的应用开发，这有助于更有效地收集用户反馈并推动必要的改进。

Neeva的搜索引擎服务将于6月2日停止，之后该公司将转移其重点领域，很可能转向基于LLM的技术以及被Snowflake收购的可能性。Neeva已经承诺将退还用户未使用的部分，并删除所有用户数据。在他们的博客文章中，联合创始人对社区的支持表示感谢，并对不能继续提供搜索引擎服务表示歉意。

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