De potentiële rivaal van Google Search, Neeva, heeft aangekondigd dat het zijn zoekmachineactiviteiten zal stopzetten. Het bedrijf heeft verklaard dat het zijn aandacht verlegt naar kunstmatige intelligentie (AI) en mogelijk wordt overgenomen door Snowflake, zoals The Information meldt. Ondanks het bouwen van een concurrerende zoekmachine, gelooft Neeva dat het overtuigen van gebruikers om over te stappen van de huidige keuzes een grotere uitdaging is gebleken.

In een blogpost verklaarden Neeva's medeoprichters Sridhar Ramaswamy en Vivek Raghunathan dat het bouwen van zoekmachines een moeilijke taak is, maar ze hebben met succes een sterke mededinger op de markt gecreëerd. Ramaswamy's ervaring als voormalig hoofd van Google's advertentiebusiness maakte Neeva's potentieel om een zoekmachine te bouwen en te gelde te maken geloofwaardiger. De medeoprichters benadrukten dat de zoekmachine van Neeva Google op sommige punten overtrof, zoals het aanbieden van een visueel aantrekkelijkere pagina en het benadrukken van door mensen gemaakte inhoud.

Maar, zoals Ramaswamy en Raghunathan zeggen, de grootste hindernis in Neeva's reis was het overtuigen van gebruikers om de alternatieve zoekmachine te gebruiken.

De zoekmachinediensten van Neeva zullen op 2 juni worden stopgezet, waarna het bedrijf zijn aandachtsgebied zal verleggen, waarschijnlijk naar op LLM gebaseerde technologie en een mogelijke overname door Snowflake. Neeva heeft beloofd gebruikers het ongebruikte deel van hun abonnement terug te betalen en alle gebruikersgegevens te wissen. In hun blogpost spraken de medeoprichters hun dank uit voor de steun van de gemeenschap en verontschuldigden ze zich voor het feit dat ze de zoekmachinediensten niet konden blijven leveren.

In de snelle technologie-industrie van vandaag is het essentieel voor zakelijk succes om zich tijdig aan te passen aan de eisen van de markt en strategieën te ontwikkelen.