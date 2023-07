Avec le resserrement continu de l'industrie technologique, les entreprises ont recours aux fusions et acquisitions et aux stratégies de consolidation pour rester pertinentes. Récemment, HappyFunCorp, une société renommée de conception et d'ingénierie de produits, a été rachetée par le conglomérat canadien Tiny pour un montant estimé à 30 millions de dollars. Cette acquisition n'est pas seulement le signe d'une tendance, elle met également en lumière le rôle de plus en plus important des organisations de l'écosystème technologique.

HappyFunCorp, une société d'ingénierie de produits réputée pour la conception et la réalisation d'applications, compte parmi ses clients des grands noms de l'industrie technologique tels que Disney, Amazon, Twitter et Apple. L'entreprise, basée à Brooklyn, devrait poursuivre ses activités de manière indépendante après l'acquisition, tout en resserrant ses liens de collaboration avec la société mère, Tiny.

Tiny, société cotée en bourse et basée au Canada, est évaluée à environ 500 millions de dollars sur le marché actuel. La société a créé un portefeuille impressionnant grâce à des acquisitions opportunes d'entreprises qui se concentrent sur la fourniture d'une gamme de services de conception et de produits de base et de base pour les entreprises technologiques et les entreprises basées sur l'internet. L'acquisition de HappyFunCorp vient renforcer le remarquable catalogue de Tiny.

Parmi les entreprises du groupe Tiny figurent WeCommerce, un poids lourd de la technologie du commerce électronique, Dribbble, un havre de paix pour les concepteurs en ligne pour le partage du travail et la recherche d'emploi, et Flow, un outil essentiel pour la gestion des tâches et des projets. Il est intéressant de noter que le cofondateur de Tiny, Andrew Wilkinson, est également le cofondateur de MetaLab, une entreprise primaire de l'établissement Tiny.

Après l'acquisition, HappyFunCorp mettra en synergie ses opérations avec d'autres entreprises de Tiny afin de continuer à fournir un soutien de fond à d'importantes organisations technologiques. Bien que ces entreprises aient des activités internes louables, elles externalisent souvent des projets qui ne relèvent pas de leur flux de travail conventionnel. Ces projets, s'ils étaient développés en interne, pourraient constituer une source de distraction et mobiliser des ressources, en particulier lorsqu'ils en sont à leurs débuts ou que leur probabilité de réussite est encore en cours d'évaluation.

L'organisation Tiny peut se targuer d'avoir une clientèle impressionnante, desservant une longue queue de petites entreprises en ligne et exécutant des projets importants pour certains des plus grands noms de l'industrie technologique, comme Amazon, Facebook/Meta, Twitter, Disney, Samsung et Apple.

Les récits de projets réussis proviennent des deux extrémités de ce spectre, une histoire mémorable étant celle de la transformation par MetaLab du concept vague d'une startup en difficulté en une application à succès massif connue sous le nom de Slack.

Fondée en 2009, HappyFunCorp possède un vaste portefeuille de clients prestigieux. Comme les autres entreprises de Tiny, elle a été financée par ses propres moyens et a été rentable jusqu'à présent, affichant un chiffre d'affaires de 12 millions de dollars en 2022, avec une prévision de croissance positive pour l'année en cours. L'acquisition permettra à l'équipe de direction existante, composée des co-PDG Ben Schippers et Holly Zappa, et du directeur de l'exploitation Robb Chen-Ware, de rester à la tête de l'entreprise.

Cette acquisition est importante à plus d'un titre et met en lumière un groupe d'entreprises appelées à jouer un rôle de premier plan dans l'avenir de l'écosystème technologique. Ce rôle a radicalement changé au cours de la dernière décennie, comme l'a souligné M. Schippers.

Alors que les entreprises visent la croissance et l'échelle futures, elles continuent à développer de nouveaux produits et concepts, malgré les incertitudes actuelles de l'industrie et les prévisions difficiles. Selon M. Schippers, la consolidation des coûts va certainement pousser de nombreuses entreprises à adopter un modèle "near shore" axé sur la R&D dans des économies comme le Costa Rica et d'autres pays d'Amérique latine, où les travaux peuvent être exécutés à une fraction du coût. Cette transition reflète l'orientation actuelle du marché de l'industrie technologique.

