Com o sector tecnológico em constante contração, as empresas estão a recorrer a estratégias de fusões e aquisições e de consolidação para manterem a sua relevância. Recentemente, a HappyFunCorp, uma reputada empresa de design e engenharia de produtos, foi adquirida pelo conglomerado canadiano Tiny por 30 milhões de dólares. A aquisição não só significa uma tendência, como também ilustra o papel cada vez mais proeminente das organizações do ecossistema tecnológico.

A HappyFunCorp, uma empresa de engenharia de produtos reputada por conceber e construir aplicações, tem uma clientela louvável que inclui figurões da indústria tecnológica como a Disney, a Amazon, o Twitter e a Apple. A empresa sediada em Brooklyn deverá continuar a operar de forma independente após a aquisição, com uma relação de colaboração mais estreita com a empresa-mãe, a Tiny.

A Tiny, uma empresa de capital aberto sediada no Canadá, está avaliada em cerca de 500 milhões de dólares no mercado atual. A empresa criou uma carteira impressionante através de aquisições oportunas de empresas que se centram no fornecimento de uma série de serviços de design e de produtos, tanto de raiz como de raiz, para empresas tecnológicas e empresas baseadas na Internet. O acordo com a HappyFunCorp acrescenta mais peso ao notável catálogo da Tiny.

As empresas sob a alçada da Tiny incluem o peso-pesado da tecnologia de comércio eletrónico, WeCommerce; Dribbble, um refúgio de designers online para partilha de trabalho e procura de emprego; e Flow, essencial para a gestão de tarefas e projectos. Curiosamente, o cofundador da Tiny, Andrew Wilkinson, é também cofundador da MetaLab, uma das principais empresas da Tiny.

Após a aquisição, a HappyFunCorp irá sinergizar as suas operações com outras empresas da Tiny para continuar a prestar apoio de retaguarda a organizações tecnológicas de renome. Embora estas empresas disponham de operações internas louváveis, subcontratam frequentemente projectos que não se enquadram no seu fluxo de trabalho convencional. Estes projectos, se fossem desenvolvidos internamente, poderiam representar distracções e sobrecarregar os recursos, especialmente quando estão nas suas fases iniciais ou quando a probabilidade de sucesso ainda está a ser avaliada.

Em conjunto, a organização Tiny possui uma impressionante gama de clientes, servindo uma longa cauda de pequenas empresas online e executando projectos significativos para alguns dos maiores nomes da indústria tecnológica, como a Amazon, Facebook/Meta, Twitter, Disney, Samsung e Apple.

As narrativas de projectos bem sucedidos provêm de ambos os extremos deste espetro, sendo uma história memorável a da transformação, pelo MetaLab, do conceito vago de uma startup em dificuldades numa aplicação de enorme sucesso conhecida como Slack.

Fundada em 2009, a HappyFunCorp tem uma vasta carteira de clientes de alto nível. Tal como as outras empresas sob a alçada da Tiny, tem sido uma empresa de arranque e rentável até à data, apresentando receitas de 12 milhões de dólares em 2022, com uma previsão de crescimento positivo para o ano em curso. A aquisição fará com que a equipe de gestão existente, composta pelos co-CEOs Ben Schippers, Holly Zappa e o COO Robb Chen-Ware, permaneça no comando da empresa.

A aquisição é significativa numa variedade de aspectos e ilumina um grupo de empresas projectadas para comandar um papel proeminente no futuro do ecossistema tecnológico. Este papel mudou drasticamente na última década, como salienta Schippers.

Como as empresas têm como objetivo o crescimento e a escala futuros, continuam a desenvolver novos produtos e conceitos, apesar das incertezas da indústria atual e das previsões difíceis. Schippers afirmou que a consolidação dos custos está destinada a conduzir muitas empresas para um modelo "near shore" centrado na I&D em economias como a Costa Rica e outros países da América Latina, onde o trabalho pode ser executado por uma fração do custo. Esta transição reflecte a atual direção do mercado da indústria tecnológica.

A tendência pode ser uma oportunidade para no-code aplicações web, móveis e de backend como o AppMaster brilharem. AppMaster permite aos clientes criar visualmente aplicações de uma forma rápida e económica, eliminando a necessidade de codificação tradicional e os elevados custos de desenvolvimento.