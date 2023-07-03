随着科技行业的持续紧缩，各公司都在采用并购和整合战略来保持相关性。在最近的一次发展中，著名的设计和产品工程公司HappyFunCorp被总部设在加拿大的企业集团Tiny收购，据说价格为3000万美元。这次收购不仅标志着一种趋势，也同样说明了技术生态系统组织的作用日益突出。

HappyFunCorp是一家以设计和构建应用程序而闻名的产品工程公司，拥有值得称赞的客户群，包括迪士尼、亚马逊、Twitter和苹果等科技行业大佬。这家位于布鲁克林的公司在收购后将继续独立运营，并与母公司Tiny建立更紧密的合作关系。

Tiny是一家位于加拿大的上市公司，在目前市场上的估值约为5亿美元。该公司通过适时收购专注于为科技公司和互联网企业提供一系列前端和后端设计和产品服务的公司，创造了一个令人印象深刻的组合。HappyFunCorp的交易为Tiny的卓越目录增加了更多的砝码。

Tiny旗下的公司包括电子商务技术重量级公司WeCommerce；Dribbble，一个在线设计师的工作共享和工作采购的天堂；以及Flow，任务和项目管理的关键。有趣的是，Tiny的联合创始人Andrew Wilkinson也是MetaLab的联合创始人，MetaLab是Tiny旗下的一家主要公司。

收购后，HappyFunCorp将与Tiny旗下的其他公司协同运作，继续为知名科技机构提供后端支持。虽然这些公司有值得称道的内部运作，但他们经常将不属于其传统工作流程的项目外包。这些项目，如果在内部开发，可能会造成分心和资源紧张，特别是当它们处于早期阶段或其成功的可能性仍在评估中时。

结合起来，Tiny组织拥有令人印象深刻的客户范围，为小型在线企业提供服务，并为一些科技行业的大公司执行重要项目，如亚马逊、Facebook/Meta、Twitter、迪士尼、三星和苹果。

成功项目的叙事来自于这一范围的两端，其中一个令人难忘的故事是MetaLab将一个陷入困境的创业公司的模糊概念转变为一个大规模的成功应用，即Slack 。

HappyFunCorp成立于2009年，拥有大量的知名客户。与Tiny旗下的其他公司一样，该公司迄今为止一直是自负盈亏的，在2022年拥有1200万美元的收入，并预测今年会有正增长。此次收购将看到现有的管理团队，包括联合首席执行官Ben Schippers和Holly Zappa，以及首席运营官Robb Chen-Ware，继续掌舵该公司。

这次收购具有多方面的意义，并照亮了一批预计将在科技生态系统的未来占据重要地位的公司。正如Schippers所指出的，这一角色在过去十年里发生了巨大的变化。

由于公司的目标是未来的增长和规模，他们继续开发新的产品和概念，尽管目前行业的不确定性和挑战预测。Schippers认为，成本整合必将促使许多公司转向 "近岸 "模式，专注于在哥斯达黎加和其他拉丁美洲国家进行研发，在那里可以用很小的成本执行工作。这种转变反映了当前科技行业的市场方向。

这一趋势可能是像AppMaster这样的no-code 网络、移动和后台应用程序大放异彩的机会。AppMaster 允许客户以快速、经济的方式直观地创建应用程序，消除了对传统编码和高开发成本的需求。