Teknoloji endüstrisi sürekli olarak sıkılaşırken, şirketler alaka düzeyini korumak için M&A ve konsolidasyon stratejilerine başvuruyor. Yakın tarihli bir gelişmede, ünlü bir tasarım ve ürün mühendisliği firması olan HappyFunCorp, Kanada merkezli Tiny şirketi tarafından 30 milyon $'a satın alındı. Satın alma yalnızca bir trendi ifade etmekle kalmıyor, aynı zamanda tekno-ekosistem organizasyonlarının giderek öne çıkan rolüne de ışık tutuyor.

Uygulama tasarlaması ve oluşturmasıyla tanınan bir ürün mühendisliği firması olan HappyFunCorp, Disney, Amazon, Twitter ve Apple gibi teknoloji endüstrisi kodamanlarını içeren övgüye değer bir müşteri kitlesine sahiptir. Brooklyn merkezli firma, satın almanın ardından ana şirket Tiny ile daha sıkı bir işbirlikçi ilişki kurarak faaliyetlerine bağımsız olarak devam edecek.

Kanada merkezli halka açık bir şirket olan Tiny'nin mevcut piyasada değeri yaklaşık 500 milyon dolar. Firma, teknoloji şirketleri ve internet tabanlı işletmeler için bir dizi ön ve arka uç tasarım ve ürün hizmetleri sağlamaya odaklanan şirketlerin uygun satın alımları yoluyla etkileyici bir portföy oluşturmuştur. HappyFunCorp anlaşması, Tiny'nin olağanüstü kataloğuna daha fazla ağırlık katıyor.

Tiny şemsiyesi altındaki şirketler arasında e-ticaret teknolojisinin ağırlığı olan WeCommerce; Çevrimiçi bir tasarımcının iş paylaşımı ve iş bulma cenneti olan Dribbble; ve Flow, görev ve proje yönetimi için gereklidir. İlginç bir şekilde, Tiny'nin kurucu ortağı Andrew Wilkinson, aynı zamanda Tiny kuruluşu altındaki birincil şirket olan MetaLab'ın da kurucu ortağıdır.

Satın alma sonrasında HappyFunCorp, önde gelen teknoloji kuruluşlarına arka uç desteği sağlamaya devam etmek için operasyonlarını Tiny altındaki diğer firmalarla sinerji haline getirecek. Bu şirketler takdire şayan kurum içi operasyonlara sahipken, genellikle geleneksel iş akışlarının dışında kalan projeleri dış kaynak olarak kullanırlar. Bu projeler, kurum içinde geliştirilirse, özellikle erken aşamalarındayken veya başarı olasılıkları hâlâ değerlendirme aşamasındayken, dikkat dağıtabilir ve kaynakları zorlayabilir.

Birlikte, Tiny organizasyonu etkileyici bir müşteri yelpazesine sahiptir, çok sayıda küçük çevrimiçi işletmeye hizmet verir ve Amazon, Facebook/Meta, Twitter, Disney, Samsung ve Apple gibi teknoloji endüstrisinin en büyük isimlerinden bazıları için önemli projeler yürütür.

Başarılı projelerin anlatıları, bu yelpazenin her iki ucundan da kaynaklanmaktadır; unutulmaz bir hikaye, MetaLab'ın mücadele eden bir girişimin belirsiz konseptini Slack olarak bilinen çok başarılı bir uygulamaya dönüştürmesidir.

2009 yılında kurulan HappyFunCorp, geniş bir yüksek profilli müşteri portföyüne sahiptir. Tiny yönetimindeki diğer şirketler gibi, bugüne kadar önyüklendi ve kârlı oldu, 2022'de 12 milyon dolarlık gelir elde etti ve bu yıl için olumlu bir büyüme tahmini yaptı. Satın alma, eş CEO'lar Ben Schippers, Holly Zappa ve COO Robb Chen-Ware'den oluşan mevcut yönetim ekibinin şirketin başında kalmasını sağlayacak.

Satın alma, teknoloji ekosisteminin geleceğinde önemli bir role sahip olması öngörülen bir grup şirket için önemli ve aydınlatıcı. Schippers'ın işaret ettiği gibi, bu rol son on yılda büyük ölçüde değişti.

Şirketler gelecekte büyümeyi ve ölçeklendirmeyi hedeflerken, mevcut sektörel belirsizliklere ve zorlu tahminlere rağmen yeni ürünler ve konseptler geliştirmeye devam ediyorlar. Schippers, maliyet konsolidasyonunun, Kosta Rika ve diğer Latin Amerika ülkeleri gibi işlerin maliyetin çok altında yürütülebildiği ekonomilerde, birçok şirketi Ar-Ge'ye odaklanan "kıyıya yakın" bir modele yönlendireceğini öne sürdü. Bu geçiş, teknoloji endüstrisi pazarının mevcut yönünü yansıtıyor.

Trend, AppMaster gibi no-code web, mobil ve arka uç uygulamalarının parlaması için bir fırsat olabilir. AppMaster müşterilerin geleneksel kodlama ihtiyacını ve yüksek geliştirme maliyetlerini ortadan kaldırarak görsel olarak uygulamaları hızlı, uygun maliyetli bir şekilde oluşturmasına olanak tanır.