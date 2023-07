Nu de technologie-industrie steeds krapper wordt, nemen bedrijven hun toevlucht tot fusies en overnames en consolidatiestrategieën om relevant te blijven. In een recente ontwikkeling werd HappyFunCorp, een gerenommeerd ontwerp- en productontwikkelingsbedrijf, overgenomen door het Canadese conglomeraat Tiny voor een gerapporteerde $30 miljoen. De overname signaleert niet alleen een trend, maar belicht ook de steeds prominentere rol van tech-ecosysteemorganisaties.

HappyFunCorp, een product engineering bedrijf dat bekend staat om het ontwerpen en bouwen van apps, heeft een opmerkelijke klantenkring met grote namen uit de tech-industrie zoals Disney, Amazon, Twitter en Apple. Het in Brooklyn gevestigde bedrijf zal na de overname onafhankelijk blijven opereren, met een nauwere samenwerkingsrelatie met het moederbedrijf Tiny.

Tiny, een beursgenoteerd bedrijf gevestigd in Canada, wordt op de huidige markt gewaardeerd op ongeveer $500 miljoen. Het bedrijf heeft een indrukwekkend portfolio opgebouwd door opportune overnames van bedrijven die zich richten op het leveren van een scala aan front- en back-end ontwerp- en productdiensten voor techbedrijven en op internet gebaseerde bedrijven. De HappyFunCorp deal voegt nog meer gewicht toe aan de opmerkelijke catalogus van Tiny.

Bedrijven onder de paraplu van Tiny zijn onder andere WeCommerce, een zwaargewicht op het gebied van e-commerce technologie; Dribbble, een online toevluchtsoord voor ontwerpers voor het delen van werk en het vinden van vacatures; en Flow, essentieel voor taak- en projectbeheer. Interessant genoeg is de medeoprichter van Tiny, Andrew Wilkinson, ook de medeoprichter van MetaLab, een primair bedrijf onder de Tiny vestiging.

Na de overname zal HappyFunCorp zijn activiteiten samenvoegen met andere bedrijven onder Tiny om back-end ondersteuning te blijven bieden aan prominente tech-organisaties. Hoewel deze bedrijven prijzenswaardige interne activiteiten hebben, besteden ze vaak projecten uit die buiten hun conventionele workflow vallen. Deze projecten kunnen, als ze intern worden ontwikkeld, afleiding veroorzaken en beslag leggen op de middelen, vooral wanneer ze zich in een vroeg stadium bevinden of wanneer de kans op succes nog wordt geëvalueerd.

Gecombineerd kan de Tiny organisatie bogen op een indrukwekkend klantenbereik, waarbij ze een lange staart van kleine online bedrijven bedient en belangrijke projecten uitvoert voor enkele van de grootste namen in de technologie-industrie, zoals Amazon, Facebook/Meta, Twitter, Disney, Samsung en Apple.

Verhalen over succesvolle projecten komen uit beide uiteinden van dit spectrum, met als een memorabel verhaal dat van MetaLab's transformatie van een vaag concept van een worstelende startup in een enorm succesvolle app die bekend staat als Slack.

HappyFunCorp, opgericht in 2009, heeft een uitgebreide portefeuille met bekende klanten. Net als de andere bedrijven onder Tiny is het tot nu toe opgestart en winstgevend, met een omzet van $12 miljoen in 2022 en een positieve groeiprognose voor het lopende jaar. Door de overname blijft het bestaande managementteam, bestaande uit de co-CEO's Ben Schippers, Holly Zappa en COO Robb Chen-Ware, aan het roer van het bedrijf.

De overname is belangrijk in verschillende opzichten en belicht een groep bedrijven die naar verwachting een prominente rol zullen spelen in de toekomst van het tech ecosysteem. Deze rol is de afgelopen tien jaar drastisch veranderd, zoals Schippers aangeeft.

Omdat bedrijven streven naar toekomstige groei en schaalvergroting, blijven ze nieuwe producten en concepten ontwikkelen, ondanks de huidige onzekerheden in de industrie en uitdagende prognoses. Schippers stelde dat consolidatie van de kosten veel bedrijven naar een "near shore" model zal drijven, gericht op R&D in economieën zoals Costa Rica en andere Latijns-Amerikaanse landen, waar het werk kan worden uitgevoerd tegen een fractie van de kosten. Deze overgang weerspiegelt de huidige richting van de markt in de technologiesector.

De trend zou een kans kunnen zijn voor no-code om web-, mobiele en backend-applicaties zoals AppMaster te laten schitteren. AppMaster stelt klanten in staat om visueel applicaties te maken op een snelle, kosteneffectieve manier waardoor traditionele codering en hoge ontwikkelingskosten overbodig worden.