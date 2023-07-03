مع تشديد صناعة التكنولوجيا باستمرار ، تلجأ الشركات إلى استراتيجيات الاندماج والاستحواذ والدمج للحفاظ على الملاءمة. في تطور حديث ، تم الاستحواذ على HappyFunCorp ، وهي شركة تصميم وهندسة منتجات شهيرة ، من قبل مجموعة Tiny الكندية مقابل 30 مليون دولار. لا يشير الاستحواذ إلى وجود اتجاه فحسب ، بل يسلط الضوء أيضًا على الدور البارز المتزايد لمنظمات النظم البيئية التكنولوجية.

HappyFunCorp ، شركة هندسة المنتجات المشهورة بتصميم وبناء التطبيقات ، لديها عملاء جديرون بالثناء يتميزون بشخصيات بارزة في صناعة التكنولوجيا مثل Disney و Amazon و Twitter و Apple. من المقرر أن تواصل الشركة التي يقع مقرها في بروكلين عملياتها بشكل مستقل بعد الاستحواذ ، مع علاقة تعاونية أوثق مع الشركة الأم ، Tiny.

Tiny ، شركة مساهمة عامة مقرها كندا ، تقدر قيمتها بحوالي 500 مليون دولار في السوق الحالية. أنشأت الشركة محفظة رائعة من خلال عمليات الاستحواذ المناسبة للشركات التي تركز على توفير مجموعة من خدمات التصميم والمنتجات الأمامية والخلفية لشركات التكنولوجيا والشركات القائمة على الإنترنت. تضيف صفقة HappyFunCorp المزيد من الثقل إلى كتالوج Tiny الرائع.

تشمل الشركات الواقعة تحت مظلة Tiny شركة التجارة الإلكترونية ذات الوزن الثقيل ، WeCommerce ؛ Dribbble ، ملاذ مصمم عبر الإنترنت لمشاركة العمل وتحديد مصادر العمل ؛ والتدفق ، ضروري لإدارة المهام والمشاريع. ومن المثير للاهتمام ، أن المؤسس المشارك لـ Tiny ، Andrew Wilkinson ، هو أيضًا المؤسس المشارك لـ MetaLab ، وهي شركة رئيسية تابعة لمؤسسة Tiny.

بعد الاستحواذ ، ستعمل HappyFunCorp على تآزر عملياتها مع الشركات الأخرى تحت Tiny لمواصلة تقديم الدعم الخلفي لمنظمات التكنولوجيا البارزة. في حين أن هذه الشركات لديها عمليات داخلية جديرة بالثناء ، إلا أنها غالبًا ما تستعين بمصادر خارجية لمشاريع تقع خارج نطاق سير عملها التقليدي. يمكن لهذه المشاريع ، إذا تم تطويرها داخليًا ، أن تقدم عوامل تشتيت الانتباه وتضغط على الموارد ، خاصة عندما تكون في مراحلها الأولى أو عندما تكون احتمالية نجاحها لا تزال قيد التقييم.

مجتمعة ، تفتخر منظمة Tiny بمجموعة رائعة من العملاء ، وتخدم ذيلًا طويلًا من الشركات الصغيرة عبر الإنترنت وتنفذ مشاريع مهمة لبعض أكبر الأسماء في صناعة التكنولوجيا ، مثل Amazon و Facebook / Meta و Twitter و Disney و Samsung و Apple.

تنبع روايات المشاريع الناجحة من طرفي هذا الطيف ، مع حكاية واحدة لا تُنسى تتعلق بتحويل MetaLab لمفهوم غامض لشركة ناشئة متعثرة إلى تطبيق ناجح على نطاق واسع يُعرف باسم Slack.

تأسست HappyFunCorp في عام 2009 ، ولديها مجموعة واسعة من العملاء البارزين. مثل الشركات الأخرى في إطار Tiny ، فقد تم تمهيدها وتحقيق أرباحها حتى الآن ، حيث حققت إيرادات بلغت 12 مليون دولار في عام 2022 ، مع توقعات نمو إيجابية للعام الحالي. سيشهد الاستحواذ بقاء فريق الإدارة الحالي ، الذي يضم الرؤساء التنفيذيين المشاركين بن شيبرز ، وهولي زابا ، ومدير العمليات روب تشين وير ، على رأس الشركة.

يعتبر الاستحواذ مهمًا في مجموعة متنوعة ويضيء مجموعة من الشركات المتوقع أن تلعب دورًا بارزًا في مستقبل النظام البيئي التكنولوجي. لقد تغير هذا الدور بشكل كبير خلال العقد الماضي ، كما أشار شيبرز.

نظرًا لأن الشركات تهدف إلى النمو والنطاق المستقبلي ، فإنها تواصل تطوير منتجات ومفاهيم جديدة ، على الرغم من عدم اليقين في الصناعة الحالية والتوقعات الصعبة. افترض شيبرز أن توحيد التكاليف لا بد أن يدفع العديد من الشركات إلى نموذج "الشاطئ القريب" الذي يركز على البحث والتطوير في اقتصادات مثل كوستاريكا ودول أمريكا اللاتينية الأخرى ، حيث يمكن تنفيذ العمل بجزء بسيط من التكلفة. يعكس هذا التحول الاتجاه الحالي لسوق صناعة التكنولوجيا.

قد يكون الاتجاه فرصة للتألق على الويب no-code وتطبيقات الجوال والخلفية مثل AppMaster . يتيح AppMaster للعملاء إنشاء تطبيقات بصريًا بطريقة سريعة وفعالة من حيث التكلفة مما يلغي الحاجة إلى الترميز التقليدي وتكاليف التطوير العالية.