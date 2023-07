Ponieważ branża technologiczna stale się zacieśnia, firmy uciekają się do strategii fuzji i przejęć oraz konsolidacji, aby utrzymać znaczenie. W ostatnim czasie HappyFunCorp, renomowana firma zajmująca się projektowaniem i inżynierią produktów, została przejęta przez kanadyjski konglomerat Tiny za kwotę 30 milionów dolarów. Przejęcie to nie tylko oznacza trend, ale także podkreśla coraz bardziej znaczącą rolę organizacji ekosystemu technologicznego.

HappyFunCorp, firma zajmująca się inżynierią produktów, znana z projektowania i tworzenia aplikacji, ma godną pochwały klientelę, w tym wielkie osobistości z branży technologicznej, takie jak Disney, Amazon, Twitter i Apple. Firma z siedzibą na Brooklynie ma kontynuować działalność niezależnie po przejęciu, przy ściślejszej współpracy z firmą macierzystą, Tiny.

Tiny, spółka giełdowa z siedzibą w Kanadzie, jest wyceniana na około 500 milionów dolarów na obecnym rynku. Firma stworzyła imponujące portfolio poprzez odpowiednie przejęcia firm, które koncentrują się na dostarczaniu szeregu front-endowych i back-endowych usług projektowych i produktowych dla firm technologicznych i internetowych. Transakcja z HappyFunCorp dodatkowo zwiększa wagę niezwykłego katalogu Tiny.

Wśród firm należących do Tiny znajdują się m.in. WeCommerce, firma zajmująca się technologią e-commerce; Dribbble, internetowa przystań dla projektantów do dzielenia się pracą i pozyskiwania zleceń; oraz Flow, niezbędny do zarządzania zadaniami i projektami. Co ciekawe, współzałożyciel Tiny, Andrew Wilkinson, jest również współzałożycielem MetaLab, głównej firmy w ramach Tiny.

Po przejęciu HappyFunCorp połączy swoje działania z innymi firmami w ramach Tiny, aby nadal zapewniać wsparcie zaplecza dla znanych organizacji technologicznych. Podczas gdy firmy te mają godne pochwały operacje wewnętrzne, często zlecają na zewnątrz projekty, które wykraczają poza ich konwencjonalny przepływ pracy. Projekty te, jeśli są opracowywane wewnętrznie, mogą rozpraszać uwagę i obciążać zasoby, zwłaszcza gdy są na wczesnym etapie lub gdy prawdopodobieństwo ich sukcesu jest nadal oceniane.

W połączeniu, organizacja Tiny może pochwalić się imponującą liczbą klientów, obsługując długi ogon małych firm internetowych i realizując znaczące projekty dla niektórych z największych nazwisk w branży technologicznej, takich jak Amazon, Facebook/Meta, Twitter, Disney, Samsung i Apple.

Narracje o udanych projektach pochodzą z obu krańców tego spektrum, a jedną z niezapomnianych opowieści jest ta o przekształceniu przez MetaLab mglistej koncepcji zmagającego się z trudnościami startupu w odnoszącą ogromne sukcesy aplikację znaną jako Slack.

Założona w 2009 roku firma HappyFunCorp ma szerokie portfolio klientów o wysokim profilu. Podobnie jak inne firmy w ramach Tiny, do tej pory była bootstrapped i rentowna, szczycąc się przychodami w wysokości 12 milionów dolarów w 2022 roku, z dodatnią prognozą wzrostu na bieżący rok. W wyniku przejęcia istniejący zespół zarządzający, w skład którego wchodzą współzarządzający Ben Schippers, Holly Zappa i dyrektor operacyjny Robb Chen-Ware, pozostanie na czele firmy.

Przejęcie jest znaczące pod wieloma względami i oświetla grupę firm, które mają odgrywać znaczącą rolę w przyszłości ekosystemu technologicznego. Rola ta zmieniła się drastycznie w ciągu ostatniej dekady, jak zauważył Schippers.

Ponieważ firmy dążą do przyszłego wzrostu i skali, nadal opracowują nowe produkty i koncepcje, pomimo obecnej niepewności w branży i trudnych prognoz. Schippers stwierdził, że konsolidacja kosztów z pewnością doprowadzi wiele firm do modelu "near shore" skoncentrowanego na badaniach i rozwoju w gospodarkach takich jak Kostaryka i inne kraje Ameryki Łacińskiej, gdzie prace mogą być wykonywane za ułamek kosztów. Ta transformacja odzwierciedla obecny kierunek rynku branży technologicznej.

